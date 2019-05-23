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Эдуард Муравицкий – один из тех счастливых людей, у кого работа и хобби совпали

24.05.2019 — Новости Спорта | Единство  
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Источник материала: Единство

– Смешанные единоборства (ММА) – современный вид спорта, набирающий большую популярность. В соревнованиях могут участвовать представители любых школ и направлений боевых искусств. Смешанные единоборства отличает широкий арсенал ударной и борцовской техники. В них присутствуют элементы кикбоксинга, каратэ, бокса, тхэквандо, муай-тай, дзюдо, вольной борьбы, самбо, – рассказывает Э. Муравицкий. – Нередко можно услышать, что это бои без правил. Такое мнение ошибочно, поскольку соревнования имеют свод правил, нарушение которых приводит к дисквалификации. Правила призваны оградить спортсменов от опасных приемов, сохранить их здоровье.
По словам опытного тренера, занятия смешанными единоборствами детей с раннего возраста способствуют хорошей физической подготовке, укреплению духа, интеллектуальному и психологическому развитию, а также поддержанию здоровья.
В спорт уроженец Барановичей Э. Муравицкий пришел в возрасте девяти лет. Сначала пробовал себя в плавании, но вскоре понял, что этот вид спорта ему не по душе. Тогда мальчишка пришел в спортивную секцию к Александру Воропаеву, обучавшему борьбе самбо и дзюдо. Эдуард быстро набрал обороты в обучении. Решительный, смелый и целеустремленный, он начал уверенно покорять спортивный олимп.
– Все лучшее я взял от первого тренера Александра Михайловича: выработал уверенность в себе, научился самодисциплине, закалил характер, обрел стойкость и стремление к достижению высокого результата, приобрел навыки ведения боя, отработал технику постановки удара. Я рос без отца, поэтому все лучшие мужские качества перенял у своего наставника, – подчеркивает Эдуард. – В школьные годы большую часть времени я проводил в спортивном зале или на соревнованиях. График был напряженным и расписан буквально по минутам. Первый серьезный успех пришел ко мне в 17 лет – я стал чемпионом Беларуси по дзюдо среди молодежи до 21 года.
Сегодня в копилке достижений Эдуарда Муравицкого звание чемпиона олимпиады боевых искусств по профессиональному боевому самбо. Он дважды становился серебряным призером чемпионатов Европы по боевому самбо, бронзовым призером командного кубка мира по ММА и чемпионата мира по борьбе грэпплинг. Неоднократно завоевывал титул чемпиона Беларуси по ММА, боевому самбо, самбо, дзюдо, грэпплингу, рукопашному бою. Однако главная награда, считает спортсмен, – это его тренерская деятельность и ученики. К слову, борисовских чемпионов он готовит вот уже три года.
– Эдуард, у вас за плечами учеба в БГУФК, служба в роте разведки бригады специального назначения внутренних
войск МВД и специальном отряде быстрого реагирования, возобновление спортивной карьеры в России и Минске для реализации чемпионских амбиций. Как оказались в Борисове?
– В Минске я познакомился с будущей женой Надеждой, мы поженились. В столице появился на свет наш первенец Амир. Вскоре приняли решение переехать в небольшой город недалеко от Минска. Выбор пал на Борисов. Так три года назад я познакомился с директором Центра творчества детей и молодежи Борисовского района Галиной Лужковской. Галина Александровна поддержала мою инициативу с открытием спортклуба и всячески помогала в начале пути. Сегодня у нас занимаются спортсмены в трех возрастных группах от четырех лет и старше. Старшему бойцу Владимиру Кендышу 37 лет. Младшему Яну Городецкому всего три года, но, несмотря на это, он осмысленно выполняет поставленные задачи и прогрессирует. Наши спорт-смены выступают на соревнованиях по десяти видам спорта. Хочется отметить успехи Никиты Крышталя – этот поистине одаренный 11-летний парень подает большие надежды. Он чемпион республики в разных видах единоборств.
– Одна из ваших последних наград – «золото» международного турнира категории «А» – чемпионата Беларуси по боевому и спортивному самбо. Среди 300 спортсменов вам удалось стать лучшим. Какие вершины планируете штурмовать дальше?
– Буду развиваться как тренер. Сейчас моя главная мотивация – не завоевание «золота» соревнований, а подготовка спортсменов, которые бы могли достойно представлять нашу страну на международной арене. Мотивирую парней на победу. В приоритете – умение концентрироваться на задачах, самодисциплина, целеустремленность и желание показать наивысший результат, стать лучшим.
– Зимой у вас родилась дочь Мира, сыну Амиру три года. Какое будущее видите у своих детей?
– Дочь будет развиваться в спорте, но не в таком. Хотелось бы, чтобы династию продолжил Амир. Раз в неделю привожу его в спортивный зал, чтобы он привыкал к атмосфере и тренировкам. С сентября сын начнет занятия в младшей группе. Задатки у него есть, буду растить победителя.

Фото из личного архива Эдуарда МУРАВИЦКОГО

 
Теги: Минск
 
 
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Усердные занятия под чутким руководством тренера, основателя борисовского спортивного клуба смешанных единоборств «ANT» ГУДО «Центр творчества детей и молодежи...
 
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