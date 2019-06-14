|
«Рубин» подписал украинского защитника донецкого «Шахтера» Данченко
15.06.2019 18:52 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Защитник донецкого «Шахтера» Олег Данченко перешел в
24-летний украинец подписал контракт с казанским клубом на четыре года. Футболист будет выступать под 33-м номером.
Первую половину минувшего сезона Данченко провел в «Шахтере», где отыграл 12 матчей и забил 1 гол, вторую – в аренде в «Енисее», где принял участие в 11 матчах в РПЛ.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Защитник донецкого «Шахтера» Олег Данченко перешел в «Рубин».
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)