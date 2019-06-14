«Рубин» подписал украинского защитника донецкого «Шахтера» Данченко

Источник материала: Tribuna.com

Защитник донецкого «Шахтера» Олег Данченко перешел в .

24-летний украинец подписал контракт с казанским клубом на четыре года. Футболист будет выступать под 33-м номером.

Первую половину минувшего сезона Данченко провел в «Шахтере», где отыграл 12 матчей и забил 1 гол, вторую – в аренде в «Енисее», где принял участие в 11 матчах в РПЛ.