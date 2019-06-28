Юрий Шевцов: «Знаем, что будет тяжело. Но все в этой группе возможно» 

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер сборной Беларуси Юрий Шевцов в интервью корреспонденту «ПБ» Сергею Мордасевичу прокомментировал результаты жеребьевки финального турнира мужского чемпионата Европы-2020.

На групповом этапе белорусам предстоят матчи с командами Хорватии, Черногории и Сербии.

«Соперников не выбирают. Ко всем жеребьевкам отношусь одинаково. Теперь мы знаем соперников. Знаем, что попали в балканскую группу. Знаем, что балканцы умеют играть в гандбол. Знаем, что будет тяжело. Но все в этой группе возможно.

Хорватам давать характеристику, наверное, не надо. Они участвуют во всех топ-турнирах, редко оступаются. Хорваты есть хорваты. Но напомню, что сборная Беларуси два года назад подошла к ним так близко, что могла забрать очки у них дома. Хорваты в этой группе фавориты. Но в игре с ними тоже все возможно.

Про черногорцев мне трудно что-то говорить. Скажу откровенно, за последние два года не видел ни одной игры черногорцев. Но я знаю игроков. Там хороший подбор. Не знаю, будет ли играть Борозан. У них есть Липовина. Довольно сбалансированная команда.

Ну и сербы. Мы их знаем. Это частый наш соперник. Встречались и в квалификации к предыдущему чемпионату Европы, и в финальной стадии. Там новый тренерский штаб. Сербы формируют новую команду. И они тоже умеют играть в гандбол», – сказал Шевцов.

Сборная Беларуси на Евро-2020 сыграет Хорватией, Черногорией и Сербией