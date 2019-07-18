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Солигорский «Шахтер» в пятый раз из 12 попыток преодолел стартовый раунд еврокубков

18.07.2019 22:36 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Солигорский «Шахтер» по сумме двух игр оказался сильнее мальтийского «Хибернианса» (1:0, 1:0) и вышел во второй квалификационный раунд Лиги Европы.

Таким образом, «горняки» в пятый раз из 12 попыток преодолел стартовый раунд еврокубков.

Ранее такое случалось в следующих сезонах:

– 2014/15: вылет в четвертом квалификационном раунде Лиги Европы от ПСВ (0:2, 0:1);

– 2015/16: вылет во втором квалификационном раунде Лиги Европы от «Вольфсберга» (0:1, 0:2);

– 2016/17: вылет во втором квалификационном раунде Лиги Европы от «Домжале» (1:1, 1:2);

– 2018/19: вылет во втором квалификационном раунде Лиги Европы от «Леха» (1:1, 1:1 (0:2 в д.в.)).

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Солигорский «Шахтер» по сумме двух игр оказался сильнее мальтийского «Хибернианса» (1:0, 1:0) и вышел во второй квалификационный раунд Лиги Европы.
 
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