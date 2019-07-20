Иван Бахар: «Есть варианты из Венгрии, еще в ФНЛ зовут. Да, в России финансовые условия лучше, но я сейчас сосредоточен на «Минске»

Источник материала: Tribuna.com

Нападающий «Минска» Иван Бахар рассказал о возможных вариантах продолжения карьеры.

- Когда Алексею Баге задали вопрос о том, интересен ли ты БАТЭ, он сказал, что интерес есть, но, к сожалению, ты не защитник. А если бы позвали в БАТЭ, но как защитника, то пошел бы?

– Если честно, то об интересе БАТЭ я ничего сказать не могу, конкретики пока нет. Ну а если позвали бы защитником… Не знаю… Да, мне несложно сыграть крайнего защитника, но это все-таки не мое. Я больше игрок атакующего плана и хочется действовать больше на профильной позиции. Не думаю, что согласился бы перейти куда-то, чтобы играть в защите, даже если бы позвали в БАТЭ.

- Если бы ты выбирал между БАТЭ и брестским «Динамо», то куда пошел бы?

– Если честно, то тут много факторов: отношение ко мне со стороны тренера, моя роль в команде – очень много моментов еще помимо этих. Если подумать, то я больше склоняюсь к варианту, который ближе к дому – БАТЭ. Если перешел бы в Брест, то пришлось бы туда же и переехать, а это далековато от дома. Но нужно понимать, что фактор города рассматривается не в первую очередь.

- В прошлом сезоне ты мог покинуть команду, но остался. Не было достойного предложения, или решил, что еще рано?

– Предложения были – и от жодинского «Торпедо», и от минского «Динамо». Но в «Динамо» были непонятки с тренером, не было четкого будущего у команды, поэтому я сомневался. Да, хотелось перейти туда. Там другие деньги, более высокий уровень, но я решил не уходить, потому что у клуба не было определенности. А что касается Жодино, то там просто не легла душа.

- А за границу не зовут?

– В начале сезона никуда за границу не звали. Сейчас есть варианты из Венгрии, еще в ФНЛ зовут. Да, в России финансовые условия лучше, но я сейчас сосредоточен на «Минске», – сказал Бахар.