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Maxline – официальный беттинг-партнер МФК «Столица»

04.10.2019 21:17 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Maxline рад сообщить о начале сотрудничества с мини-футбольным клубом «Столица».

Партнерство букмекерской компании Maxline и МФК «Столица» направлено на совместное увеличение аудитории болельщиков, а также включает в себя проведение различных активностей в мире мини-футбола.

Впереди нас ожидают совместные конкурсы, розыгрыши с призами и еще много всего интересного!

 
 
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Maxline рад сообщить о начале сотрудничества с мини-футбольным клубом «Столица».
 
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