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Maxline – официальный беттинг-партнер МФК «Столица»
04.10.2019 21:17 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Maxline рад сообщить о начале сотрудничества с мини-футбольным клубом «Столица».
Партнерство букмекерской компании Maxline и МФК «Столица» направлено на совместное увеличение аудитории болельщиков, а также включает в себя проведение различных активностей в мире мини-футбола.
Впереди нас ожидают совместные конкурсы, розыгрыши с призами и еще много всего интересного!
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Maxline рад сообщить о начале сотрудничества с мини-футбольным клубом «Столица».
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