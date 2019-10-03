Maxline – официальный беттинг-партнер МФК «Столица»

Источник материала: Tribuna.com

Maxline рад сообщить о начале сотрудничества с мини-футбольным клубом «Столица».

Партнерство букмекерской компании Maxline и МФК «Столица» направлено на совместное увеличение аудитории болельщиков, а также включает в себя проведение различных активностей в мире мини-футбола.

Впереди нас ожидают совместные конкурсы, розыгрыши с призами и еще много всего интересного!