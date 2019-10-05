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НХЛ. «Вашингтон» примет «Каролину», «Флорида» играет с «Тампой», «Оттава» – «Рейнджерс»

05.10.2019 23:18 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

НХЛ

Регулярный чемпионат

Баффало – Нью-Джерси 7:2 (2:0, 3:1, 2:1)
Дата проведения
6 октября, 02.00, «HSBC Arena»
Онлайн матча Видео
1:0 – 2 Олофссон (Далин, Айкел)
2:0 – 17 Айкел (Скиннер)
2:1 – 20 Палмиери (Хишир, Холл)
3:1 – 22 Окпосо (Гиргенсонс, Далин)
4:1 – 28 Скиннер (Сканделла, Юханссон)
5:1 – 33 Олофссон ()
5:2 – 40 Зэйджак (Сиверсон, Колман)
6:2 – 43 Райнхарт (Ристолайнен, Маккейб)
7:2 – 56 Райнхарт ()

 

Флорида – Тампа-Бэй 4:3 (0:0, 3:1, 1:2)
Дата проведения
6 октября, 02.00, «BankAtlantic Center»
Онлайн матча Видео
1:0 – 29 Хоффман (Йэндл, Юбердо)
2:0 – 31 Хоффман (Барков, Юбердо)
3:0 – 32 Аччари (Хант, Сивиур)
3:1 – 36 Смит (Марун, Витковски)
4:1 – 40 Хоффман (Коннолли, Экблад)
4:2 – 46 Стэмкос (Шаттенкирк, Хедман)
4:3 – 55 Жозеф (Верхаг, Гурде)

 

Оттава – Рейнджерс 1:4 (1:1, 0:2, 0:1)
Дата проведения
6 октября, 02.00, «Canadian Tire Centre»
Онлайн матча Видео
0:1 – 6 Зибанежад (Бучневич, Труба)
1:1 – 12 Ткачак (Шабо, Пажо)
1:2 – 29 Зибанежад (Панарин, Бучневич)
1:3 – 32 Зибанежад (Смит)
1:4 – 42 Панарин (Бучневич, Зибанежад)

 

Питтсбург – Коламбус 7:2 (0:0, 5:1, 2:1)
Дата проведения
6 октября, 02.00, «Consol Energy Center»
Онлайн матча Видео
1:0 – 21 Хернквист (Макканн, Джонсон)
2:0 – 24 Петтерссон (Кросби)
2:1 – 26 Веренски (Нэш, Фолиньо)
3:1 – 28 Макканн ()
4:1 – 35 Макканн (Гальченюк)
5:1 – 39 Летанг (Шульц, Гальченюк)
6:1 – 49 Хернквист (Генцел, Кросби)
7:1 – 51 Блюгерс (Танев, Кагун)
7:2 – 54 Нюквист (Нэш)

 

Торонто – Монреаль 5:6 (2:1, 1:0, 2:4)
Дата проведения
6 октября, 02.00, «Scotiabank Arena»
Онлайн матча Видео
0:1 – 1 Доми (Лехконен, Галлахер)
1:1 – 5 Мэттьюс (Сиси, Райлли)
2:1 – 15 Керфут (Мур)
3:1 – 21 Мур (Керфут, Михеев)
3:2 – 45 Друэн (Доми)
4:2 – 45 В. Нюландер (Керфут, Бэрри)
4:3 – 46 Галлахер (Дано, Уэбер)
4:4 – 53 Петри ()
4:5 – 55 Дано (Уэбер, Галлахер)
5:5 – 58 Мэттьюс (Марнер, Бэрри)

 

Вашингтон – Каролина 2:3 (1:0, 1:0, 0:2)
Дата проведения
6 октября, 02.00, «Capital One Arena»
Онлайн матча Видео
1:0 – 17 Хэтэуэй (Лайпсик)
2:0 – 31 Оши (Гудас, Врана)
2:1 – 42 Хаула (Свечников, Терявяйнен)
2:2 – 49 Слэвин (Мартинук, Фогеле)
2:3 – 64 Гардинер (Свечников)

 

Нэшвилл – Детройт 3:4 (3 период)
Дата проведения
6 октября, 03.00, «Bridgestone Arena»
Онлайн матча Видео
0:1 – 10 Бертуцци (Манта, Ларкин)
0:2 – 11 Манта (Бертуцци)
1:2 – 24 Арвидссон (Джохансен, Дюшен)
2:2 – 32 Форсберг (Дюшен, Экхольм)
2:3 – 44 Ларкин (Бертуцци, Манта)
3:3 – 44 Экхольм (Террис, Йернкрук)
3:4 – 49 Гленденинг (Филппула)

 

Сент-Луис – Даллас 3:2 (1:1, 0:1, 2:0)
Дата проведения
6 октября, 03.00, «Scottrade Center»
Онлайн матча Видео
1:0 – 1 Перрон (Парайко, Блэйз)
1:1 – 11 Янмарк-Нюлен (Линделль)
1:2 – 33 Хейсканен ()
2:2 – 44 Шенн (Тарасенко, Шварц)
3:2 – 50 Блэйз (О′Райлли, Гуннарссон)

 

Аризона – Бостон 0:1 (2 период)
Дата проведения
6 октября, 04.00, «Gila River Arena»
Онлайн матча Видео
0:1 – 18 Маршанд (Бержерон)

 

Колорадо – Миннесота 2:2 (2 период)
Дата проведения
6 октября, 04.00, «Pepsi Center»
Онлайн матча Видео
1:0 – 4 Рантанен (Макар, Маккиннон)
2:0 – 5 Бельмар (Калверт, Ничушкин)
2:1 – 10 Сутер ()
2:2 – 28 Дамба (Паризе, Сутер)

 

Анахайм – Сан-Хосе 1:0 (1 период)
Дата проведения
6 октября, 05.00, «Honda Center»
Онлайн матча Видео
1:0 – 3 дель Зотто (Каше)

 

Калгари – Ванкувер 0:0 (1 период)
Дата проведения
6 октября, 05.00, «Scotiabank Saddledome»
Онлайн матча Видео

 

Эдмонтон – Лос-Анджелес 2:3 (1 период)
Дата проведения
6 октября, 05.00, «Rogers Place»
Онлайн матча Видео
1:0 – 1 Макдэвид (Клефбом, Драйзайтль)
1:1 – 4 Браун (Копитар)
1:2 – 9 Льюис (Клиффорд)
2:2 – 10 Нил (Клефбом, Макдэвид)
2:3 – 14 Копитар (Хаттон, Браун)

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

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НХЛ Регулярный чемпионат ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
 
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