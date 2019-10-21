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«Прессбол»: «Вариант слияния минского «Динамо» с «Минском» на сегодня уже не актуален»
22.10.2019 20:19 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Вариант слияния минского
По сведениям
Напомним, выступать в одном турнире двум и более клубам, принадлежащим одному юридическому или физическому лицу, запрещено регламентом.
Передача «Динамо» Мингорисполкому состоялась в мае, когда нынешний сезон уже стартовал.
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Вариант слияния минского «Динамо» с футбольным клубом «Минск» на сегодня уже не актуален.
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