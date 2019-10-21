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«Прессбол»: «Вариант слияния минского «Динамо» с «Минском» на сегодня уже не актуален»

22.10.2019 20:19 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Вариант слияния минского «Динамо» с футбольным клубом «Минск» на сегодня уже не актуален.

По сведениям «Прессбола», ожидается, что «горожане» продолжат выступать в чемпионате Беларуси как клуб Мингорисполкома, а у «Динамо» появится новый собственник. Какой именно – вопрос еще не решен.

Напомним, выступать в одном турнире двум и более клубам, принадлежащим одному юридическому или физическому лицу, запрещено регламентом.

Передача «Динамо» Мингорисполкому состоялась в мае, когда нынешний сезон уже стартовал.

 
Теги: Минск
 
 
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Вариант слияния минского «Динамо» с футбольным клубом «Минск» на сегодня уже не актуален.
 
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