Минское «Динамо» проиграло шесть матчей подряд

Источник материала: Tribuna.com

В очередном матче регулярного сезона КХЛ минское «Динамо» в серии буллитов дома уступило «Барысу» (1:2 Б).

Таким образом, «зубры» не могут победить шесть игр подряд. Последняя победа была одержана 3 октября над «Трактором» (5:3).

Сейчас белорусская команда располагается на 10-м месте в Западной конференции, набрав 16 очков. Отставание от восьмого места – 1 балл.

Следующий матч подопечные Крэйга Вудкрофта проведут 25 октября. Соперник – рижское «Динамо».



