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Минское «Динамо» проиграло шесть матчей подряд
22.10.2019 21:57 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В очередном матче регулярного сезона КХЛ минское «Динамо» в серии буллитов дома уступило «Барысу» (1:2 Б).
Таким образом, «зубры» не могут победить шесть игр подряд. Последняя победа была одержана 3 октября над «Трактором» (5:3).
Сейчас белорусская команда располагается на 10-м месте в Западной конференции, набрав 16 очков. Отставание от восьмого места – 1 балл.
Следующий матч подопечные Крэйга Вудкрофта проведут 25 октября. Соперник – рижское «Динамо».
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В очередном матче регулярного сезона КХЛ минское «Динамо» в серии буллитов дома уступило «Барысу» (1:2 Б).
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