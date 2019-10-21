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Минское «Динамо» проиграло шесть матчей подряд

22.10.2019 21:57 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В очередном матче регулярного сезона КХЛ минское «Динамо» в серии буллитов дома уступило «Барысу» (1:2 Б).

Таким образом, «зубры» не могут победить шесть игр подряд. Последняя победа была одержана 3 октября над «Трактором» (5:3).

Сейчас белорусская команда располагается на 10-м месте в Западной конференции, набрав 16 очков. Отставание от восьмого места – 1 балл.

Следующий матч подопечные Крэйга Вудкрофта проведут 25 октября. Соперник – рижское «Динамо».

Минское «Динамо» проиграло шесть матчей подряд

 
 
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В очередном матче регулярного сезона КХЛ минское «Динамо» в серии буллитов дома уступило «Барысу» (1:2 Б).
 
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