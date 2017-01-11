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Задержаны двое подозреваемых в причастности к терактам в Брюсселе и Париже
12.01.2017 16:46 — Новости Мира | Tut.by
Более года спустя после терактов в Париже бельгийские органы правосудия расследуют деятельность еще двух подозреваемых. Один из них, Фарид К., был арестован в связи с членством в террористической организации, сообщила в четверг, 12 января, прокуратура в Брюсселе. Его также обвиняют в изготовлении и использовании фальшивых документов.
В подделке документов подозревалась и женщина по имени Мерьем Б., задержанная накануне в ходе полицейской операции и допрошенная вместе с Фаридом К., но отпущенная, как сообщается, «на жестких условиях». В интересах следствия представитель прокуратуры не сообщил детали.
Следствие предполагает, что оба подозреваемых изготовили поддельные документы для
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Более года спустя после терактов в Париже бельгийские органы правосудия расследуют деятельность еще двух подозреваемых.
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