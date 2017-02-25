Американское антидопинговое агентство USADA признало утечку доклада о возможном применении допинга известными бегунами.





USADA в официальном заявлении подтвердило, что готовило доклад относительно лечения спортсменов, связанных с проектом Nike Oregon. Доклад готовился по запросу медицинского надзорного ведомства штата и касался, в частности, физиотерапевта проекта.

«Как выяснилось, аффилированная с российскими властями группа хакеров Fancy Bears „слила“ черновик этого доклада газете Sunday Times», — говорится в заявлении USADA.

Ранее группа Fancy Bear (ее связь с российскими властями не доказана) публиковала данные, украденные у Всемирного антидопингового агентства.

В заявлении антидопингового агентства подчеркивается, что расследование дела продолжается и ни власти штата, ни USADA пока не вынесли по нему решения.

Речь идет о докладе, датированном мартом 2016 года. Он был предан огласке британской газетой Sunday Times 26 февраля 2017 года.

В документе утверждается, что наставник американских и британских бегунов, главный тренер проекта Nike Oregon Альберто Салазар серьезно нарушил антидопинговое законодательство.

Тренер вместе с доктором Джеффри Брауном якобы рисковали здоровьем своих подопечных, давая им потенциально опасные лекарства без достаточных на то медицинских оснований. Таким образом тренер, как утверждается, стремился повысить уровень тестостерона и ускорить восстановление спортсменов.

Кроме того, он мог давать своим спортсменам легальный препарат L-карнитин в чрезмерных количествах. В докладе говорится, что это «почти наверняка» было бы нарушением антидопингового законодательства.

Среди тех, кто подвергся такому медицинскому сопровождению, по данным Sunday Times, был четырехкратный олимпийский чемпион британец Мо Фара.

Если верить опубликованному документу, еще в марте 2016 года USADA расследовало случай, когда этому атлету ввели недопустимо большую дозу L-карнитина.

Салазар, как пишет Sunday Times, делился результатами своих опытов со знаменитым велосипедистом Лэнсом Армстронгом, который позже был пойман на допинге. «Лэнс, позвони мне, как только сможешь! Мы это попробовали, и это потрясающе!» — цитирует издание якобы отправленное тренером спортсмену электронное письмо.

Из доклада следует, что расследование дела затруднялось тем, что Салазар и некоторые спортсмены «отказывались дать USADA доступ к своим медицинским картам».

И Фара, и Салазар отрицают, что нарушали антидопинговые нормы. Британский спортсмен продолжает тренироваться у американского специалиста.

Фара заявил, что «пробовал разрешенные энергетики» с L-карнитином, но «не увидел от них пользы» и бросил.

В 2015 году программа Би-би-си «Панорама» уже выдвигала обвинения в адрес Салазара. В совместном расследовании Би-би-си и американского сайта ProPublica, в частности, утверждалось, что Салазар был одержим проблемой повышения уровня тестостерона у своих спортсменов.

Якобы он ставил эксперименты на собственных сыновьях, чтобы выяснить, каковы максимальные дозы препаратов, не выявляемые тестами. Также Салазар мог давать запрещенные стероиды призеру Олимпиады из США Галену Раппу. В том расследовании тоже говорилось, что тренер поощрял спортсменов к приему лекарств без необходимости.

Тогда Салазар в интервью Би-би-си отверг обвинения в свой адрес.

После выхода фильма USADA заявило, что начинает расследование в отношении проекта Nike Oregon.

Новые данные Салазар и Фара пока не комментировали.