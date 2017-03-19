Все работающие на Украине банки с российским капиталом ведут переговоры о продаже. Об этом заявила заместитель главы Национального банка Украины (НБУ) Екатерина Рожкова в эфире телеканала «Интер».





«Мы совершенно точно знаем, что все банки с государственным российским капиталом, которые работают сегодня в Украине, ведут переговоры о потенциально возможной продаже», — сказала она, добавив, что «в сегодняшних условиях, к сожалению, о каком-то развитии дальнейшем этих банков на территории Украины говорить, конечно, нельзя».

Она также уточнила, что в банках с российским государственным капиталом украинцы хранят 21 млрд гривен ($784 млн), из которых Фонд гарантирования вкладов при необходимости будет готов компенсировать 8,5 млрд гривен ($317 млн).

В то же время, по словам замглавы НБУ, банки пока остаются работать в стране, так как докапитализированы и имеют достаточное количество активов, чтобы выполнять обязательства перед клиентами.

Санкции против банков

Президент Украины Петр Порошенко в четверг, 16 марта, ввел в действие санкции в отношении пяти банков с российским капиталом сроком на год. Под санкции попали Сбербанк, Проминвестбанк, ВТБ, БМ Банк и VS Bank.

Санкции предполагают, в частности, запрет вывода средств за пределы Украины, а также выплату дивидендов, процентов, возвращения межбанковских депозитов и кредитов, средств из корреспондентских счетов субординированного долга. Запрет также касается распределения прибыли и капитала этих пяти банков.

В то же время ограничения, по данным Нацбанка Украины, не запрещают проведения расчетов между резидентами Украины и их контрагентами, которые имеют счета в материнских структурах.

Пострадают клиенты

Санкции Украины в отношении структур российских банков ударят по украинским вкладчикам, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. С этой позиций солидарен и Сбербанк, который призвал Нацбанк Украины «обеспечить нормальные условия для обслуживания банком своих клиентов — нескольких десятков тысяч украинских юридических лиц и больше миллиона частных клиентов — граждан Украины».

Размер своих возможных потерь банк не прокомментировал, однако, по мнению старшего директора агентства Fitch Ratings Александра Данилова, санкции не станут ударом для Сбербанка, доля украинской «дочки» которого составляет менее 1% в общем объеме активов материнской структуры.

Убытки, которые может понести ВТБ в результате украинских санкций, несущественны для группы, заявил в свою очередь глава ВТБ Андрей Костин.

Возможный размер убытков он оценил в несколько сотен миллионов долларов и подчеркнул, что ВТБ продолжит свою деятельность на Украине с целью максимального возврата вложенных средств и защиты интересов клиентов, прежде всего украинских. Костин добавил, что на данный момент у группы «других интересов нет».

Санкции не сильно повлияют на сделку по продаже Внешэкономбанком (ВЭБ) украинского дочернего Проминвестбанка, уверен глава ВЭБ Сергей Горьков. Российская госкорпорация также не ожидает снижения стоимости своего актива.