Шесть кандидатов поведут борьбу за пост президента Ирана в ходе предстоящих в мае выборов. Согласно обнародованному Штабом по проведению выборов МВД Ирана списку, в избирательные бюллетени будут внесены имена шести претендентов. Ими стали Мостафа Ага Мирсалим, Эсхак Джахангири, Хасан Роухани, Эбрахим Раиси, Мохаммад Багер Галибаф и Мостафа Хашеми Таба.

Ранее Наблюдательный совет Ирана, в состав которого входят представители высшего шиитского духовенства и исламские юристы, рассмотрел все выдвинутые кандидатуры на предмет их компетентности. Примечательно, что в утвержденный советом список не вошел Махмуд Ахмадинежад, занимавший пост президента в 2005—2013 годы. Он подал заявку на участие в выборах в качестве кандидата, несмотря на то, что руководитель и духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи не рекомендовал ему делать этого.

На прошлой неделе в Иране проводилась регистрация кандидатов в президенты. В ходе продолжавшейся пять дней кампании Штаб по проведению выборов МВД страны зарегистрировал 1636 человек — 1499 мужчин и 137 женщин. Согласно иранскому законодательству, каждая кандидатура должна быть рассмотрена Наблюдательным советом. Этот надпарламентский орган власти призван следить за соблюдением норм ислама в стране, соответствием шариату принимаемых законодательных актов и контролировать компетентность лиц, претендующих на выборные должности; как правило, он отклоняет подавляющее большинство выдвигаемых кандидатур.

Двенадцатые по счету в истории Исламской Республики Иран выборы президента пройдут 19 мая. Фаворитами считаются баллотирующийся на второй срок действующий президент страны Хасан Роухани, которого поддерживают иранские реформаторы, и кандидат от консервативного лагеря Эбрахим Раиси, которого активно поддерживают силовые структуры, в частности Корпус «стражей исламской революции».