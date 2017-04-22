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Появились первые данные экзитполов по результатам выборов во Франции

23.04.2017 18:14 — Новости Мира | Tut.by  
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Бельгийский телеканал RTBF представил первые данные экзитполов по результатам выборов президента Франции. Согласно их данным, во второй тур выходят бывший министр экономики Эмманюэль Макрон и лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен.

Макрон, кандидат от движения «Вперед», набирает 24 процента голосов. Ле Пен — 22 процента.

Третье место достается кандидату от правоцентристской партии «Республиканцы» Франсуа Фийону. У него 20,5 процента голосов.

За ним следует представитель движения «Неподчинившаяся Франция» леворадикал Жан-Люк Меланшон — 18 процентов.

В самой Франции публикация любой информации о предварительных результатах голосования запрещена до закрытия последнего избирательного участка в стране. За нарушение этого правила предусмотрен штраф в размере 75 тысяч евро, сообщает Интерфакс. Работа избирательных участков завершится в 20.00, однако в некоторых крупных городах они будут работать на час дольше

При этом подобный запрет не распространяется на остальную европейскую прессу.

В воскресенье, 23 апреля, во Франции проходит первый тур выборов президента. Нынешний лидер страны Франсуа Олланд отказался участвовать в голосовании. В списках избирателей — более 45 миллионов человек. Если ни один из кандидатов не наберет более 50 процентов голосов, то страну ждет второй тур выборов. Он пройдет 7 мая.

 
 
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Бельгийский телеканал RTBF представил первые данные экзитполов по результатам выборов президента Франции. Согласно их данным, во второй тур выходят бывший министр...

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