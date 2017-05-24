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Число спасенных за последние сутки мигрантов выросло до 2,3 тыс.

25.05.2017 23:42 — Новости Мира | БелТА  
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Число спасенных за последние сутки мигрантов выросло до 2,3 тыс.

Итальянская служба береговой охраны сообщила о спасении около 2 300 мигрантов, дрейфовавших на резиновых и деревянных лодках в центральной части Средиземного моря в четверг. При этом двое мигрантов найдены мертвыми, передают информагентства.

По мере приближения лета все большее число мигрантов предпринимает попытки попасть в Европу на резиновых шлюпках и наспех сколоченных лодках из Ливии, где их отправкой заведуют контрабандисты.

Только за последние два дня было спасено более 4 тыс. человек в Средиземном море и более 9 000 за последние восемь дней.

В четверг корабли береговой охраны и торговые суда, а также катер, принадлежащий группе помощи "Врачи без границ", эвакуировали людей с 14 резиновых и 4 деревянных лодок, говорится в заявлении службы береговой охраны.

Накануне были спасены около 200 мигрантов, а также 30 человек утонули во время спасательных мероприятий.

Общее количество спасенных и доставленных в Италию в этом году мигрантов превышает 50 000 человек, что на 46 процентов больше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. При этом более 1 300 человек погибли, пытаясь пересечь Средиземноморье.

В пятницу и субботу на Сицилии пройдет встреча лидеров стран G7, на повестку дня которой будет в том числе вынесен вопрос о миграции, ситуации в Ливии и положения Африки.

 
 
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В четверг корабли береговой охраны и торговые суда, а также катер, принадлежащий группе помощи "Врачи без границ", эвакуировали людей с 14 резиновых и 4 деревянных...

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