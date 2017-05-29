Летний прогноз погоды в Европе: жара на Балканах, засуха в Украине, бури в Польше

Жара день за днем на протяжении месяцев плюс опасные волны особенно повышенной температуры — вот что ждет значительную часть Европы этим летом, утверждает сервис прогноза погоды AccuWeather .



Фото: Reuters

Опасные волны жара прокатятся через Италию и Балканы

Юг Европы ожидает долгое, жаркое лето. Балканы и итальянский «сапожок» почти все время будут находиться в зоне жары. В июле и в августе во всех странах региона ожидаются особенно опасные «волны» жара, когда температура станет достигать экстремальных значений и сохранять их на протяжении как минимум недели.

В среднем температура будет держаться в районе 32 градусов по Цельсию. Однако в пике возможно установление новых температурных рекордов, утверждают метеорологи AccuWeather. Наиболее вероятно это в Македонии, Болгарии, Румынии и Венгрии.

Ветры при этом будут умеренные, в результате чего ожидается повышенная концентрация в воздухе вредных веществ и образование смога.

Осадков тоже ожидается не так чтобы много, как следствие — возможна засуха. И холодные и дождливые январь-апрель не спасут растения и животных региона от недостатка влаги. Жаркая погода только усугубит ситуацию.

Мощные бури и грозы — от Франции до Польши

Пока юг Европы будет донимать жара, центральная часть, особенно Франция, Германия и Польша, будет страдать от гроз. В них также будет тепло, но жара будет прерываться частыми грозами и проливными дождями, периодически развиваясь до опасных бурь, от которых пострадает урожай.

По мнению синоптиков, некоторые из этих бурь даже могут сопровождаться торнадо и ветрами с разрушительной силой. Наиболее вероятные часы их возникновения — от трех до шести часов дня.

Самый высокий риск сильных и опасных гроз, переходящих в бури, — на юге Германии, западе Чехии, востоке Польши. Этот регион включает Мюнхен, Берлин, Прагу и Вроцлав.

Частота дождей и гроз в некоторых регионах может быть достаточной для возникновения наводнений. Особенно актуально это для Франции, Швейцарии и северной Германии.

И несмотря на все это, во второй половине лета есть риск возникновения очень сильной волны жары, которая опасным «катком» прокатится по всей центральной Европе.

Жара + грозы = повышенный риск лесных пожаров в Испании и Португалии

Пиренейский полуостров ждет очередное сухое и жаркое лето и вторая половина лета будет существенно более сухой и жаркой, утверждает AccuWeather.

Грозы будут прокатываться через Испанию и Португалию с юга на север, особенно яростными они будут в горах. Вместе с сухой погодой это значит повышенный риск лесных пожаров. Масла в этот огонь подливает то, что из-за холодной и влажной весны растительность на Пиренейском полуострове в этом году цветет и пахнет, как никогда раньше. Следовательно — есть чему гореть летом.

Украину и чуть-чуть страны Балтии ждет засуха

Несмотря на то что восток Восточной Европы не будет так страдать, как Балканы или Польша, хорошим грядущее лето тоже будет сложно назвать, считают в AccuWeather. «Языки» жары будут время от времени «добивать» до Украины, Прибалтики и Беларуси, позволяя рапортовать об очередных температурных регионах.

Наиболее плачевная ситуация ожидается в Украине, где даже вероятна довольно сильная засуха. Культурам и так уже досталось от холодной и местами морозной весны, а тут их еще собирается добить жара.

Большая часть проливных дождей из Центральной Европы до Восточной не дойдет, так что надеяться на них нечего.