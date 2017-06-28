В Минобороны отреагировали на слова британского военного министра о внешней красоте нового авианосца «Королева Елизавета» в сравнении с Адмиралом Кузнецовым, в частности, указав на боевые характеристики последнего.



HMS Queen Elizabeth. Фото: Reuters

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков прокомментировал слова министра обороны Великобритании Майкла Фэллона, который раскритиковал авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов».

Ранее Фэллон заявил изданию Telegraph , что в России «будут с некоторой завистью смотреть» на новый британский авианосец «Королева Елизавета» после того, как по Ла Маншу проплыл «старый, обветшалый» «Адмирал Кузнецов».

Конашенков назвал заявление британского министра «экзальтированным», а также обвинил его в незнании «военно-морской науки». «И прежде всего — сути отличий «авиаматки», которым де-факто является британский авианосец, от авианесущего крейсера проекта 1143.5 «Адмирал Кузнецов», — говорится в сообщении Минобороны России.

По словам официального представителя Минобороны России, британский авианосец «способен лишь выпускать из чрева самолеты», будучи окружен боевыми кораблями, судами обеспечения и подводными лодками. «Адмирал Кузнецов» в свою очередь оснащен зенитным, противолодочным и противокорабельным ракетным вооружением «Гранит», напомнил Конашенков.



«Адмирал Кузнецов». Фото: Reuters

«Британский авианосец — всего лишь удобная крупногабаритная морская цель», — заключил он.

Министр обороны Великобритании говорил о новом авианосце в контексте возможной слежки за ним со стороны России. «Это рутинный для русских процесс — собирать информацию о наших кораблях. Мы примем все меры, чтобы убедиться, что они не подберутся слишком близкой к ней [к авианосцу «Королева Елизавета"]. Но я думаю, что они будут ей восхищены», ​ - говорил Фэллон.

В октябре 2016 года «Адмирал Кузнецов» в составе корабельной группы («Петр Великий», «Североморск» «Вице-адмирал Кулаков») прошел Ла-Манш, направляясь в Средиземное море, к берегам Сирии. Российские корабли тогда сопровождались британскими эсминцем HMS Dunkan и фрегатом HMS Richmond, а Фэллон обещал «следить за каждым шагом» российской корабельной группы.

Во время прохода группы по заливу издание The Telegraph обратило внимание на то, что из труб «Адмирала Кузнецова» идет черный дым. Со ссылкой на военно-морских экспертов газета писала о технической неисправности крейсера.

В январе 2017 года корабельная группа, возвращаясь домой, вновь прошла через Ла-Манш. Российские корабли также сопровождали британские суда.

По возвращении в Россию, в феврале, командир «Адмирала Кузнецова», капитан первого ранга Сергей Артамонов объяснил, что дым над судном присущ в сем неатомным кораблям и это «не признак каких-то неисправностей».

После возвращения из сирийского похода «Адмирал Кузнецов» пройдет ремонт и модернизацию на заводе в Мурманске. На корабле будут заменены четыре котла энергетической установки, модернизировано радиолокационное и навигационное оборудование. Оценки ремонта варьируются от 40 до 65 млрд российских руб. Предполагается, что ремонт завершится в 2020 году, после чего корабль прослужит еще 20 лет.