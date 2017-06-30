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Трамп заявил, что его терпение в отношении Северной Кореи иссякло
30.06.2017 23:20 — Новости Мира | Tut.by
Власти США разрабатывают дипломатические, экономические, а также меры в области безопасности в отношении КНДР. Северокорейская ядерная программа требует «решительного ответа», а терпение Вашингтона иссякло. Об этом заявил президент США Дональд Трамп по итогам переговоров с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином в Вашингтоне, передает Reuters.
«Эра стратегической толерантности в отношении северокорейского режима провалилась… Откровенно говоря, терпение иссякло», — заявил Трамп. Разрабатывать меры в отношении Пхеньяна Вашингтон будет совместно с Сеулом, Токио и другими партнерами, добавил президент США.
Трамп заявил, что союз между США и Южной Кореей является основополагающим для мира и безопасности в регионе, который он назвал «опасной частью света». И Америка всегда будет защищать себя и своих союзников, подчеркнул глава государства. «Все мы столкнулись с угрозой безответственного, жестокого режима в Северной Корее», — подчеркнул президент США.
Также Трамп заявил, что «весь мир стал свидетелем того, что северокорейский режим сделал с американским студентом», говоря об Отто Уормбире. Тот в 2015 году посетил КНДР, где сорвал со стены политический плакат. Власти КНДР обвинили студента в попытке «подорвать единство народа», а Верховный суд страны приговорил его 16 марта 2016 года к 15 годам тюрьмы. В июне 2017 года власти США добились освобождения Уормбира, он был вывезен на родину в состоянии комы и
Мун Чжэ Ин, в свою очередь, заявил, что он и Трамп сошлись во мнении, что «только крепкая безопасность может принести подлинный мир» в регион. Лидеры двух стран согласились, что ядерная программа КНДР является приоритетной проблемой, требующей разрешения. Также президент Южной Кореи сообщил, что Трамп принял приглашение нанести визит в страну в этом году.
В апреле вице-президент США Майк Пенс, находившийся с визитом в Южной Корее, заявлял, что «эра стратегического терпения» в отношении КНДР закончилась. С таким заявлением он выступил на следующий день после того, как военные Южной Кореи сообщили о неудачной попытке Пхеньяна совершить очередной пуск баллистической ракеты.
Министерство госбезопасности Северной Кореи после этого заявило о раскрытии
Северная Корея совершила пять испытаний
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Ядерная программа Пхеньяна требует решительного ответа, Вашингтон будет защищать союзников.
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