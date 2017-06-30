Трамп заявил, что его терпение в отношении Северной Кореи иссякло

Власти США разрабатывают дипломатические, экономические, а также меры в области безопасности в отношении КНДР. Северокорейская ядерная программа требует «решительного ответа», а терпение Вашингтона иссякло. Об этом заявил президент США Дональд Трамп по итогам переговоров с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином в Вашингтоне, передает Reuters.

«Эра стратегической толерантности в отношении северокорейского режима провалилась… Откровенно говоря, терпение иссякло», — заявил Трамп. Разрабатывать меры в отношении Пхеньяна Вашингтон будет совместно с Сеулом, Токио и другими партнерами, добавил президент США.

Трамп заявил, что союз между США и Южной Кореей является основополагающим для мира и безопасности в регионе, который он назвал «опасной частью света». И Америка всегда будет защищать себя и своих союзников, подчеркнул глава государства. «Все мы столкнулись с угрозой безответственного, жестокого режима в Северной Корее», — подчеркнул президент США.

Также Трамп заявил, что «весь мир стал свидетелем того, что северокорейский​ режим сделал с американским студентом», говоря об Отто Уормбире. Тот в 2015 году посетил КНДР, где сорвал со стены политический плакат. Власти КНДР обвинили студента в попытке «подорвать единство народа», а Верховный суд страны приговорил его 16 марта 2016 года к 15 годам тюрьмы. В июне 2017 года власти США добились освобождения Уормбира, он был вывезен на родину в состоянии комы и умер 19 июня , не приходя в сознание. Власти Северной Кореи заявили, что заключенный не подвергался пыткам и что Пхеньян решил освободить его из тюрьмы и вернуть домой «из гуманитарных соображений».

Мун Чжэ Ин, в свою очередь, заявил, что он и Трамп сошлись во мнении, что «только крепкая безопасность может принести подлинный мир» в регион. Лидеры двух стран согласились, что ядерная программа КНДР является приоритетной проблемой, требующей разрешения. Также президент Южной Кореи сообщил, что Трамп принял приглашение нанести визит в страну в этом году.

В апреле вице-президент США Майк Пенс, находившийся с визитом в Южной Корее, заявлял, что «эра стратегического терпения» в отношении КНДР закончилась. С таким заявлением он выступил на следующий день после того, как военные Южной Кореи сообщили о неудачной попытке Пхеньяна совершить очередной пуск баллистической ракеты.

Министерство госбезопасности Северной Кореи после этого заявило о раскрытии заговора с целью ликвидации лидера страны Ким Чен Ына. Его якобы хотела отравить радиоактивным веществом группа диверсантов, проникш​ая на территорию страны. В Пхеньяне заявили, что власти будут «безжалостно уничтожать всех террористов» из США и Южной Кореи.

Северная Корея совершила пять испытаний ядерного оружия , последнее было проведено 9 сентября 2016 года. Власти КНДР заявили, что атомная бомба была разработана и испытана, для того чтобы защитить государство от «шантажа, угроз и санкций» со стороны «враждебных стран под руководством США».