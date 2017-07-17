Первый европейский тур принца Джорджа и принцессы Шарлотты

Герцог и герцогиня Кембриджские с детьми — принцем Джорджем и принцессой Шарлоттой — прибыли в Варшаву, откуда начинается их пятидневная официальная поездка в Польшу и Германию.



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Трехлетний принц Джордж и двухлетняя принцесса Шарлотта уже сопровождали родителей во время их визита в Канаду. Но для них это первая официальная поездка в Европу.



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«Герцог и герцогиня очень ждали этой поездки и восхищены прекрасной и разнообразной программой визита», — сообщил пресс-секретарь Кенсингтонского дворца.

Уильяма и его супругу Кейт с детьми в аэропорту Варшавы встретил посол Британии в Польше Джонатан Нотт и его супруга, а также посол Польши в Соединенном Королевстве Аркадий Жегоцкий.



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Для принца Джорджа и принцессы Шарлотты такая поездка в новинку, но в будущем для них они должны стать привычными.

Что касается герцога и герцогини, то их поездка в Польшу и Германию будет неизбежно рассматриваться в контексте «брексита». Это турне никак не может повлиять на ход переговоров по выходу Британии из ЕС. Однако, как надеется Форин-офис, оно напомнит странам о тесных связях, которые существуют между странами, и необходимости их сохранения и после «брексита».



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Это та миссия, которая возлагается на членов королевской семьи и которую они выполняют, посещая различные европейские города.

В ходе визита в Польшу у герцога и герцогини Кембриджских запланирована встреча с президентом страны Анджеем Дудой. Они также посетят Музей Варшавского восстания, посвященный движению за освобождение Польши от нацистской оккупации.



Кейт, Уильям и президент Польши Анджей Дуда с супругой. Фото: Reuters

В программе визита Уильяма и Кейт также запланированы встречи с выжившими жертвами Холокоста и нацистских репрессий. Они посетят Штуттгоф — бывший нацистский концентрационный лагерь, где были замучены и погибли 65 тысяч человек. Также запланировано посещение Гданьской судоверфи, известной как место возникновения движения «Солидарность» в 1980 году.



Фото: Reuters