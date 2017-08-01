Громко хлопающая дверь Белого дома: кого увольнял Трамп

Рекордсменом Белого дома по самому краткосрочному пребыванию в должности только что стал директор по коммуникациям — теперь уже бывший — Энтони Скарамуччи, уволенный после всего 10 дней на посту. Перед этим в Белом доме произошла целая череда кадровых изменений. Кто еще, с каких постов и по каким причинам уходил из Белого дома за недолгий срок президентства Дональда Трампа?



Энтони Скарамуччи. Фото: Reuters

31 июля. Энтони Скарамуччи. Директор по коммуникациям

Дерзкий сквернослов и бывший финансист знаком с президентом Трампом долгие годы и очень артистично выступал в его защиту в ходе телевизионных интервью.

И хотя Скарамуччи недолго пробыл на посту, он успел стать героем больших и громких заголовков. Он сразу же оказался в центре скандала, нецензурно обругав в телефонном разговоре с репортером двух коллег: своего начальника, теперь уже тоже бывшего главу администрации Райнса Прибуса, и советника президента Стива Бэннона. Репортер опубликовал тирады Скарамуччи.

Почему его уволили?

Скарамуччи хвастался, что докладывает президенту лично, но отсутствие у него дисциплины вызвало недовольство главы президентской администрации генерала Джона Келли.

Об отставке Скарамуччи было объявлено спустя несколько часов после того, как на свою должность заступил Келли.

Срок на посту

10 дней.

28 июля. Райнс Прибус. Глава аппарата Белого дома

Бывший руководитель национального комитета Республиканской партии Райнс Прибус был одним из немногих ветеранов команды Трампа, получивших пост в администрации.

44-летний Прибус в ходе предвыборной гонки действовал как связующее звено между штабом Трампа и руководством Республиканской партии. Скарамуччи в интервью репортеру журнала New Yorker назвал Прибуса «параноидальным шизофреником».

Почему его уволили?

Прибус утратил доверие Трампа, который захотел перетряхнуть кадровый состав администрации.

Срок на посту

Шесть месяцев.

21 июля. Шон Спайсер. Глава пресс-службы

Спайсер с 2011 года был официальным представителем Национального комитета Республиканской партии. В 2015 году он также занял пост главного специалиста по вопросам стратегии партии.



Шон Спайсер. Фото: Reuters

Шон Спайсер занял пост пресс-секретаря Белого дома 20 января и приобрел скандальную репутацию за время работы из-за сложных отношений с журналистами.

Спайсер стал мишенью для многочисленных шуток практически сразу после назначения. Комедийное шоу Saturday Night Live сделало персонажа Спайсера регулярным участником передач.

Почему он ушел?

В отличие от многих других, Спайсеру, кажется, удалось сохранить хорошие отношения с Трампом после ухода из Белого дома.

Он подал в отставку после назначения директором по коммуникациям Скарамуччи, сказав, что не хочет, чтобы «на кухне было слишком много поваров».

Срок на посту

Шесть месяцев.

9 мая. Джеймс Коми. Директор ФБР

Джеймс Коми сыграл драматическую и противоречивую роль на заключительном этапе выборной президентской кампании, когда за неделю до голосования он заявил, что ФБР заново открывает расследование об утечке данных с частного сервера Хиллари Клинтон.



Джеймс Коми. Фото: Reuters

Сначала его раскритиковали за это заявление демократы, затем и республиканцы. Но Трамп высоко оценивал работу Коми и даже послал ему однажды воздушный поцелуй.

Почему его уволили?

Коми возглавлял расследование ФБР о возможных связях членов предвыборного штаба Трампа с Россией.

В письме Трампа главе ФБР говорится , что он «не в состоянии эффективно руководить бюро».

Срок на посту

3 года 8 месяцев. Меньше четырех месяцев в команде Трампа.

14 февраля. Майкл Флинн. Советник по национальной безопасности

Официально Майкл Флинн уволися, но его попросил сделать это президент. Его уходу предшествовали недели все разгорающегося скандала из-за контактов Флинна с послом России в США Сергеем Кисляком. По словам Флинна, они обсуждали санкции США против России.



Майкл Флинн и Владимир Путин. Фото: bbc.com

Почему его уволили?

Из-за звонков Кисляку Флинна подозревали в нарушении принятого в США в 1798 году Акта Логана. Он запрещает гражданам США, официально не наделенным соответствующими полномочиями, вести переговоры с официальными представителями иностранных государств, имеющих разногласия с Соединенными Штатами.

Кроме того, сначала Флинн лгал, что разговоров не было.

Срок на посту

23 дня.

31 января. Салли Йейтс. Генеральный прокурор

Йейтс попала под огонь критики Трампа после того, как заявила, что министерство юстиции не будет защищать миграционный указ президента Дональда Трампа в суде.

Она сказала, что не убеждена в законности распоряжения.

Почему ее уволили?

В заявлении Белого дома говорилось, что Салли Йейтс «предала министерство юстиции, отказавшись исполнять законный указ, принятый с целью защитить граждан США».

Срок на посту

10 дней.

11 марта. Прит Бхарара. Прокурор Манхэттена

Нет ничего необычного в том, что новые президенты меняют прокуроров, но Приту Бхараре обещали, что он останется при своей должности.

Когда стало известно о его отставке, Бхарара вел несколько дел в отношении высокопоставленных лиц, включая расследование по делу избирательной кампании мэра Нью-Йорка Билла де Блазио.

Почему его уволили?

Бхарара стал одним из 46 федеральных прокуроров, отправленных в отставку Трампом.

Однако среди демократов ходили разговоры, что Бхарара в своих расследованиях мог затронуть интересы лично Трампа и его бизнеса.

Срок на посту

Семь лет семь месяцев. Меньше двух месяцев при Трампе.

19 августа 2016 года. Пол Манафорт. Глава предвыборного штаба Трампа

Манафорт был самым заметным деятелем предвыборной кампании Трампа и часто выступал от его имени.



Дональд Трамп и Пол Манафорт. Фото: Reuters

Почему его уволили?

Трамп не объяснил уход Манафорта, прозвучало лишь пожелание ему всего наилучшего.

Но в прессе долго муссировались сообщения о том, что ранее работавший советником у украинского президента Виктора Януковича Манафорт якобы получил от его партии более 12 млн долларов наличными.

Срок на посту

Три месяца.