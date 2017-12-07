От главной надежды до врага власти. Почему у Саакашвили не получилось сделать карьеру в Украину

2013 году бежавшего от уголовного преследования экс-президента Грузии Михаила Саакашвили приютила Украина. Спустя два года после этого ему даже доверили управлять Одесской областью. В Киеве, видимо, надеялись, что он сможет научить местных чиновников не брать взятки и работать по совести. Но ничего не вышло: денег на реформы не было, да и менталитет не тот.

Сейчас его и вовсе обвиняют в попытке госпереворота, который он хотел провести в Украине за деньги российских олигархов. Отчасти это случилось потому, что бывший президент Грузии вел себя не как госслужащий, а как политик.

Политический обозреватель TUT.BY Александра Богуславская попыталась разобраться, почему Саакашвили превратился из почти национального героя Украины во врага власти.

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