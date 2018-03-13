Тиллерсон: Россия загоняет себя в изоляцию

Рекс Тиллерсон считает, что нынешняя политика России приведет к ее изоляции. Об этом отправленный 13 марта в отставку госсекретарь США заявил во время своего последнего брифинга в Госдепартаменте.

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«Много работы остается в плане того, чтобы ответить на вызывающие тревогу поведение и действия со стороны российского правительства. Россия должна тщательно взвесить, отвечают ли ее действия интересам российского народа и мира в целом. Продолжение движения по текущей траектории, вероятно, приведет к еще большей ее изоляции. А эта ситуация не отвечает ничьим интересам», — заявил Тиллерсон.

Он также рассказал, что формально его отставка состоится 31 марта. Однако свои обязанности он прекратит исполнять в ночь на 14 марта.

«Самое главное — обеспечить упорядоченный и плавный переход в течение этого времени, когда страна по-прежнему сталкивается с серьезными проблемами политики и национальной безопасности», — подчеркнул Тиллерсон.

Бывший глава Госдепартамента сказал, что, уйдя со своего поста, намерен вернуться в частную жизнь.

Рекс Тиллерсон был уволен со своего поста 13 марта. Трамп объяснил, что причиной тому стало «расхождение во мнениях».