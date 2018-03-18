Путин назвал чушью обвинения России в причастности к отравлению Скрипаля

Владимир Путин на пресс-конференции в своем предвыборном штабе прокомментировал заявления британских властей о причастности России к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля.



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Отвечая на вопрос, Путин заявил, что о деле Сергея Скрипаля, отравленного в британском городе Солсбери вместе с дочерью Юлией, он узнал из средств массовой информации. При этом он отметил, что если бы покушение совершалось посредством боевого отравляющего вещества, люди погибли бы на месте. «Это очевидный факт, надо это понимать», — сказал Путин.

«Любой здравомыслящий человек понимает, что обвинения в причастности России к отравлению Скрипаля — чушь», — подчеркнул он.

Действующий президент также подчеркнул, что у России нет подобных отравляющих веществ. «Все наше химическое оружие уничтожили под контролем международных наблюдателей», — напомнил Путин.

Глава государства также подтвердил свою позицию, указав, что Россия готова участвовать в расследовании дела Скрипаля.

Власти Великобритании обвинили власти Россию в причастности к отравлению в Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Премьер-министр Соединенного королевства Тереза Мэй потребовала от Москвы объяснить, как созданное в СССР нервно-паралитическое вещество «Новичок» попало в Великобританию. Путин на это порекомендовал Лондону сначала завершить начатое расследование, а потом уже обсуждать его с Москвой.

Великобритания на минувшей неделе объявила о высылке 23 российских дипломатов. МИД России на это ответил «зеркальной» высылкой 23 британских дипломатов, закрытием Генерального консульства Великобритании в Санкт-Петербурге, а также прекращением деятельности на территории страны Британского совета.