На президента Гаити совершено покушение

Неизвестные совершили покушение на президента Гаити Жовенеля Моиза. Об этом сообщает Haiti Libre.

Главу государства обстреляли в городе Пон-Руж во время возложения цветов к мемориалу национального героя и императора Жан-Жака Дессалина. Служба охраны эвакуировала президента в безопасное место. Он не пострадал, однако ранения получили два телохранителя. В других неподтвержденных источниках сообщается о трех пострадавших. Преступникам удалось скрыться.

Несмотря на попытку покушения, Моиз не отменил свой график и позднее появился на торжественной мессе в городе Дессалин.

4 августа группировка «Фланелевые солдаты» предприняла попытку убить президента Венесуэлы Николаса Мадуро во время его публичного выступления в Каракасе. Террористы снарядили взрывчаткой два промышленных дрона и попытались взорвать их над головой лидера. Он не пострадал. Позднее Мадуро обвинил в подготовке покушения бывшего президента Колумбии Хуана Мануэля Сантоса, получившего Нобелевскую премию мира.