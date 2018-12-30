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Лондон заявил о планах создания военных баз после Brexit

30.12.2018 23:57 — Новости Мира | Tut.by  
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Британия должна вновь почувствовать себя «глобальным игроком» после выхода из Европейского союза, заявил министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон в интервью газете The Telegraph. По его словам, Лондон намерен расширить сеть военных баз.

Уильямсон заявил, что после выхода из ЕС влияние Британии на международной арене вновь должно начать расти. «Мы должны быть оптимистичны насчет нашего будущего после выхода из Европейского союза. Это важнейший момент в нашей истории с завершения Второй мировой войны», — подчеркнул он.

По словам Уильямсона, для расширения влияния Лондон намерен увеличить число военных баз в различных регионах мира. «Я уделяю большое внимание вопросу о том, как мы можем максимально увеличить количество наших сил и средств передового базирования, создавая факторы сдерживания, при этом также обеспечивая британское присутствие. Мы изучаем такие возможности не только на Дальнем Востоке, но также и в регионе Карибского моря», — сказал он.

По данным источников издания в окружении министра, речь может идти о создании военных баз в бывших британских колониях — Сингапуре и Брунее в Южно-Китайском море, а также Гайане и британской заморской территории Монтсеррат на Карибах.

Уильямсон пояснил, что таким образом Великобритания отказывается от начатой в 1968 году политики, в рамках которой страна сворачивала военные базы, находящиеся к востоку от Суэца. Так Британия даст понять другим странам, что вновь становится «глобальной державой», сказал министр.

Несмотря на выход их ЕС, Лондон не отказывается от участия в совместном планировании обороны европейских стран. В начале декабря Лондон анонсировал проведение военных учений в Балтийском море с участием эстонских сил. В Эстонии также будет расширен британский военный контингент — на усиление уже имеющихся соединений в страну будут переброшены 20 новых танков.

 
 
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После выхода из ЕС Великобритания вновь намерена стать «глобальной державой», заявил министр обороны страны. Лондон откажется от политики сворачивания военных...
 
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