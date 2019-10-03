В Индии из мемориала украли останки Махатмы Ганди в день его юбилея

Источник материала: Tut.by

Неизвестные пробрались в мемориал на территории штата Мадхья-Прадеш в Индии и украли останки убитого политического деятеля страны Махатмы Ганди. Об этом сообщает «Би-би-си» .

Инцидент произошел в день 150-й годовщины со дня рождения лидера национально-освободительного движения. Неизвестные взяли пепел из мемориала, где он хранился с 1948 года.

Кроме того, воры нацарапали зеленой краской слово «предатель» на фотографиях лидера независимости.

По словам смотрителя мемориала, эта кража — «позор».

В настоящее время на месте случившегося работают местные сотрудники правоохранительных органов.

Ганди был убит в январе 1948 года. После его смерти он был кремирован, но его пепел не был рассыпан в реке, в соответствии с индуистской верой.