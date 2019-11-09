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Брат убитой аспирантки СПбГУ рассказал о последнем разговоре с ней
10.11.2019 18:49 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Между убитой 24-летней аспиранткой СПбГУ Анастасией Ещенко и подозреваемым доцентом университета Олегом Соколовым накануне убийства произошел конфликт на почве ревности с его стороны. Об этом
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Между убитой 24-летней аспиранткой СПбГУ Анастасией Ещенко и подозреваемым доцентом университета Олегом Соколовым накануне убийства произошел конфликт на почве...
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