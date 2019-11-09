Брат убитой аспирантки СПбГУ рассказал о последнем разговоре с ней

Источник материала: Tut.by

Между убитой 24-летней аспиранткой СПбГУ Анастасией Ещенко и подозреваемым доцентом университета Олегом Соколовым накануне убийства произошел конфликт на почве ревности с его стороны. Об этом РБК рассказал брат женщины Сергей Ещенко.



Анастасия Ещенко. Фото: страница Анастасии Ещенко в Facebook



«Причина — ревность с его стороны. Знаю об этом, потому что разговаривал с ней перед тем, как это случилось. Она сообщила, что собирается пойти на день рождения к другу их студенческой компании. Он сначала избил ее, она ушла, но позже вернулась», — рассказал он.



Ее брат добавил, что Соколов с Ещенко «были парой», а у доцента «снесло голову от ревности».



Доцент СПбГУ Олег Соколов, специализирующийся на истории Франции эпохи Наполеона, был задержан 9 ноября на набережной реки Мойки в Санкт-Петербурге. Он пытался утопить рюкзак с двумя отрезанными женскими руками. Оставшиеся части тела Ещенко были обнаружены в его квартире.



По предварительным данным следствия, Ещенко скончалась от огнестрельного ранения , после чего ее расчленили. В ходе обыска в квартире ученого правоохранители нашли обрез малокалиберной винтовки, полсотни патронов и окровавленную пилу.