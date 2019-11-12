Армия Израиля убила одного из командиров «Исламского джихада», теперь страна подвергается ракетному обстрелу

Источник материала: Tut.by

Армия обороны Израиля убила ракетным ударом одного из командиров группировки «Исламский джихад» в Газе Баху Абу аль-Ату. Об этом 12 ноября сообщается в официальном твиттере ЦАХАЛ.

Армия обороны Израиля подчеркнула, что лидер группировки несет ответственность за сотни террористических атак против израильских граждан и солдат. Военную операцию одобрил премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

Газета Times of Israel со ссылкой на Минздрав Газы сообщает , что при ударе погибли мужчина и женщина, два человека получили ранения.

«Исламский джихад» также обвинил Израиль в ракетном ударе по Дамаску, где находился один из полевых командиров группировки Акрам аль-Аджури. Сам он при ударе не пострадал, но погибли его жена и сын, еще шесть человек получили ранения. В ЦАХАЛ никак не прокомментировали эту информацию.

После убийства аль-Аты генеральный секретарь «Исламского джихада» Зиад аль-Нахалех заявил , что они «идут на войну».

В Израиле, на центральную часть страны в районе Тель-Авива, идет ракетная атака, отменены занятия в школах.

Обстрелы продолжаются с раннего утра — из сектора Газа выпустили уже почти 200 залпов. Система «Железный купол», по данным ЦАХАЛ, перехватила примерно 50 ракет. Нескольких человек ранило.