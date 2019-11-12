ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Армия Израиля убила одного из командиров «Исламского джихада», теперь страна подвергается ракетному обстрелу

12.11.2019 23:14 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Армия обороны Израиля убила ракетным ударом одного из командиров группировки «Исламский джихад» в Газе Баху Абу аль-Ату. Об этом 12 ноября сообщается в официальном твиттере ЦАХАЛ.

Армия обороны Израиля подчеркнула, что лидер группировки несет ответственность за сотни террористических атак против израильских граждан и солдат. Военную операцию одобрил премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

Газета Times of Israel со ссылкой на Минздрав Газы сообщает, что при ударе погибли мужчина и женщина, два человека получили ранения.

«Исламский джихад» также обвинил Израиль в ракетном ударе по Дамаску, где находился один из полевых командиров группировки Акрам аль-Аджури. Сам он при ударе не пострадал, но погибли его жена и сын, еще шесть человек получили ранения. В ЦАХАЛ никак не прокомментировали эту информацию.

После убийства аль-Аты генеральный секретарь «Исламского джихада» Зиад аль-Нахалех заявил, что они «идут на войну».

В Израиле, на центральную часть страны в районе Тель-Авива, идет ракетная атака, отменены занятия в школах.


Видео: RTVI

Обстрелы продолжаются с раннего утра — из сектора Газа выпустили уже почти 200 залпов. Система «Железный купол», по данным ЦАХАЛ, перехватила примерно 50 ракет. Нескольких человек ранило.

 
 
Ссылка на источник 44
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Армия обороны Израиля подчеркнула, что лидер группировки несет ответственность за сотни террористических атак против израильских граждан и солдат. Военную...
 
Новости дня
Новости в мире
 
Моралес прилетел в Мексику и заявил, что на него готовилось покушение
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика