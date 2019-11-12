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Армия Израиля убила одного из командиров «Исламского джихада», теперь страна подвергается ракетному обстрелу
12.11.2019 23:14 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Армия обороны Израиля убила ракетным ударом одного из командиров группировки «Исламский джихад» в Газе Баху Абу аль-Ату. Об этом 12 ноября
Армия обороны Израиля подчеркнула, что лидер группировки несет ответственность за сотни террористических атак против израильских граждан и солдат. Военную операцию одобрил премьер-министр Биньямин Нетаньяху.
Газета Times of Israel со ссылкой на Минздрав Газы
«Исламский джихад» также
После убийства аль-Аты генеральный секретарь «Исламского джихада» Зиад аль-Нахалех
В Израиле, на центральную часть страны в районе Тель-Авива, идет ракетная атака, отменены занятия в школах.
Видео:
Обстрелы продолжаются с раннего утра — из сектора Газа выпустили уже почти 200 залпов. Система «Железный купол», по данным ЦАХАЛ, перехватила примерно 50 ракет. Нескольких человек ранило.
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Армия Израиля убила одного из командиров «Исламского джихада», теперь страна подвергается ракетному обстрелу
Армия обороны Израиля подчеркнула, что лидер группировки несет ответственность за сотни террористических атак против израильских граждан и солдат. Военную...
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