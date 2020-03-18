Официально: В Беларуси выявлен 51 случай COVID-19

Источник материала: Аргументы и факты

По состоянию на 8.00 18 марта только 9 пациентов имеют клинические признаки инфекции COVID-19, т.е. по сути, являются больными. Также на контроле находятся 37 пациентов с положительными лабораторными тестами, но без клинических проявлений болезни, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Беларуси.

Уже выписано 5 пациентов, еще троим проводится повторное лабораторное обследование, и они готовятся к выписке в ближайшее время.

В целом в Беларуси был выявлен 51 лабораторно подтвержденный случай коронавирусной инфекции.

За все время - 17 это завозные случаи, в т. ч. последние четыре из Испании, Франции, Германии и Санкт-Петербурга выявлены на санитарно-контрольных пунктах. Остальные случаи выявлены в результате проводимых мероприятий у изолированных контактов 1 уровня.

Кроме того, продолжается медицинское наблюдение за 1960 гражданами, прибывшими из неблагополучных стран, в отношении почти 2 700 двухнедельное медицинское наблюдение завершено.