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В Беларуси клинические признаки коронавируса имеют 9 человек, у 37 – нет проявлений, ещё 5 – выписаны

18.03.2020 12:17 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Беларуси признаки коронавируса имеют девять человек, еще у 37 – нет проявлений. Пять человек выписаны домой.  

По информации Министерства здравоохранения, по состоянию на 8 утра 18 марта девять пациентов имеют клинические признаки COVID-19 (являются больными). Еще у 37 пациентов – положительные лабораторные тесты, но нет клинических проявлений болезни.  

Пять пациентов выписаны, еще трем проводится повторное лабораторное исследование – они готовятся к выписке в ближайшие дни.  

За все время 17 случаев являются завозными. Последние четыре – из Испании, Франции, Германии и Санкт-Петербурга выявлены на СКП. Остальные случаи – в результате проводимых мероприятий изоляции контактов первого уровня.  

Под медицинским наблюдением 1960 граждан, которые прибыли из эпидемиологически неблагополучных стран. В отношении 2700 человек медицинское наблюдение завершено.  

Минздрав разработал приказы по организации медпомощи, перепрофилированию и функционированию учреждений в зависимости от эпидемиологической ситуации и количества выявленных лиц с РНК коронавируса. Принятые меры являются заблаговременными во всех регионах, вплоть до центральных районных больниц.  

В сообщении отмечается, что имеется достаточное количество коечного фонда для организации помощи пациентам с выявленным РНК вируса, для изоляции контактов первого уровня.  

Караник: В ситуации с коронавирусом у нас есть планы А, В, С, D. Мы пока находимся на плане А (читать далее).   

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Новости Беларуси. В Беларуси признаки коронавируса имеют девять человек, еще у 37 – нет проявлений. Пять человек выписаны домой.   По информации Министерства...
 
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