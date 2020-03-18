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В Беларуси клинические признаки коронавируса имеют 9 человек, у 37 – нет проявлений, ещё 5 – выписаны
18.03.2020 12:17 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Беларуси признаки коронавируса имеют девять человек, еще у 37 – нет проявлений. Пять человек выписаны домой.
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Пять пациентов выписаны, еще трем проводится повторное лабораторное исследование – они готовятся к выписке в ближайшие дни.
Под медицинским наблюдением 1960 граждан, которые прибыли из эпидемиологически неблагополучных стран. В отношении 2700 человек медицинское наблюдение завершено.
Минздрав разработал приказы по организации медпомощи, перепрофилированию и функционированию учреждений в зависимости от эпидемиологической ситуации и количества выявленных лиц с РНК коронавируса. Принятые меры являются заблаговременными во всех регионах, вплоть до центральных районных больниц.
В сообщении отмечается, что имеется достаточное количество коечного фонда для организации помощи пациентам с выявленным РНК вируса, для изоляции контактов первого уровня.
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В Беларуси клинические признаки коронавируса имеют 9 человек, у 37 – нет проявлений, ещё 5 – выписаны
Новости Беларуси. В Беларуси признаки коронавируса имеют девять человек, еще у 37 – нет проявлений. Пять человек выписаны домой. По информации Министерства...
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