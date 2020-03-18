Спросили у белорусских операторов, что будет с интернетом в Беларуси, если все останутся дома

Источник материала: IT.Tut.by

Из-за распространяющейся в мире коронавирусной инфекции все «соседи» Беларуси закрыли границы — свободное перемещения граждан приостановлено. На такие же меры пошли и в других странах — например, в Европе и США. Из-за этого некоторые компании разрешили сотрудникам работать удаленно, ВОЗ рекомендует оставаться дома и не посещать места скопления людей. Мы спросили белорусских интернет-провайдеров, может ли в связи с этим возрасти нагрузка на интернет-сеть.



Фото: Reuters

В других странах нагрузка на интернет-сеть уже успела увеличится. Издание DTF пишет со ссылкой на американский Verizon , что с прошлой недели игровая активность в США в пиковые часы выросла на 75%. А процент просмотра потокового видео увеличился на 12%. В целом же общий трафик поднялся на 20%, при этом использование социальных сетей изменилось не сильно.

Помимо этого люди чаще стали пользоваться VPN — их процент пользования вырос на 34. По словам Verizon, это обусловлено увеличением количества пользователей, которые работают удаленно и используют защищенные сети рабочей компании. Поднялись также и просмотры онлайн-трансляций. Показатели Twitch выросли на 10%, а YouTube Gaming — на 15%

Способны ли выдержать нагрузку интернет-сети в Беларуси?



Фото: pixabay.com

Мы обратились в «Белтелеком», МТС и A1 с двумя вопросами:

1. Зафиксировали ли вы за последние несколько недель рост нагрузки на сеть? Проще говоря: стали ли абоненты активнее пользоваться проводным фиксированным интернетом у себя дома? Если да, то как это повлияло на скорость и стабильность подключения? Предпринимаете ли вы какие-либо дополнительные меры для того, чтобы не допустить чрезмерной нагрузки на сеть?

2. Ожидаете ли вы рост неполадок в работе проводного фиксированного интернета, если в Беларуси введут более жесткие карантинные меры? То есть, возможны ли ухудшения в работе Сети при увеличении постоянной активности абонентов? Или нагрузок выше, чем вечером, когда большинство абонентов выходят в Сеть дома, не предвидится?

Что ответили в компаниях

«Белтелеком»





В компании сообщили, что они проводят постоянный мониторинг уровня качества оказания услуг и доступности службы технической поддержки.

— В настоящее время нагрузка на сеть РУП «Белтелеком» соответствует штатному режиму работы. Скорость доступа в интернет остается стабильной и определяется выбранным абонентом тарифным планом, — ответили нам.

МТС





— Мы работаем в обычном режиме. Сеть компании обладает достаточной емкостью для пропуска больших объемов голосового и интернет-трафика, в том числе фиксированного интернета, — сообщили в организации.

А1





Генеральный директор компании А1 Гельмут Дуз в своем профиле в Facebook заявил следующее:

— Являясь частью европейского телекоммуникационного холдинга A1 Telekom Austria Group, А1 в Беларуси располагает планами действий операторов связи в 27 странах, и использует данную информацию для наиболее эффективной подготовки собственных ресурсов к различным сценариям развития событий.

Специалистами компании проведена соответствующая работа по мониторингу технического состояния сети и ее подготовке к повышенным нагрузкам. На данный момент сети мобильной (2G/3G/4G) и фиксированной связи А1 готовы к двойной и более нагрузкам на существующую инфраструктуру. При этом в случае необходимости компания оставляет за собой право пересмотра подхода к оказанию некоторых услуг, например, снижения качества потокового видео в целях обеспечения достаточного доступа ко всем критически важным сервисам всем абонентам.

Помимо этого, Гельмут Дуз отметил, что сеть будет обслуживаться в штатном режиме, а доступность всех услуг и сервисов станет зависеть «только от поставки соответствующих энергетических ресурсов». При этом соответствующие специалисты подготовлены к удаленной работе из дома, что потенциально снижает риск их инфицирования.

О дополнительных действиях, которые компания предпримет, чтобы предоставить своим абонентам «наиболее комфортные условия» в условиях мер по профилактике и сдерживанию распространения COVID-2019, она сообщит в ближайшее время.