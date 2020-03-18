«Туалетная бумага стала дороже золота». В соцсетях белорусских спортсменов много про коронавирус

Источник материала: Tut.by

Распространение коронавируса и меры противодействия этому сильно изменили уклад жизни спортсменов, которые остались без соревнований. Андрей Орловский затоварился на случай карантина, Викторию Азаренко веселит высокий спрос на туалетную бумагу, а Марина Зуева хочет на концерт Элджея. SPORT.TUT.BY собрал в галерею посты спортсменов в Instagram про коронавирус.

Конькобежка Татьяна Михайлова взялась порассуждать о реакции общества на распространение в мире коронавируса и попытки обезопасить себя.

— Многие уже кинулись в тихую панику и скупают продукты и туалетную бумагу, — отмечает Татьяна. — Ну, люди, у вас что, нет в кране воды? Интернет кишит мемами на эту тему. По поводу еды: вы что, станете больше есть, если введутся карантинные меры? Нет, как кушали, так и будете кушать. […] Нас еще в детстве учили мыть руки с мылом и закрывать рот при кашле и чихании, но в современном мире все это сводится к «ай, все будет ок». Пусть возведенная на уровень пандемии обычная для всех гигиена будет хорошим уроком. И дай Бог всем здоровья! И чтоб скорее все это закончилось!

Бывший чемпион UFC Андрей Орловский по случаю коронавируса все же ударился в большой шопинг, причем набрал товаров на тележку с горочкой.

— Паника паникой, но лучше переб###ть, чем недоб###ть, — считает боец. — Встал с утра пораньше, а сына уже и в школу вести не надо. Черт! Кажется, настало время для шопинга. На первое время детям всего хватит, конечно! И главное — цветы для жены не забыл [купить].

Бывшая первая ракетка мира Виктория Азаренко выложила скриншот переписки с другом детства — французским теннисистом Гаэлем Монфисом. Монфис опубликовал в Instagram видео, на котором набивал рулон туалетной бумаги, словно футбольный мяч. Получилось двенадцать раз. Гаэль передал эстафету другим игрокам.

— Ха-ха, больше нигде нет туалетной бумаги, — написала Вика Гаэлю. — Как будто туалетная бумага стала дороже золота!



Фото: instagram.com/vichka35

Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко проводит в Минске вторую предсезонку. Она часто тренируется в компании своего спарринг-партнера Антона Дуброва.

Из-за коронавируса Арина не смогла сыграть на прошлой неделе в американском Индиан-Уэллсе, где год назад выиграла парный титул вместе с бельгийкой Элиз Мертенс. Видимо, Соболенко скучает без тенниса, раз по результатам анализа приложения, определяющего по внешности национальность, передала привет Элиз:

— Я и не сомневалась, что [во мне есть что-то от Бельгии] (приложение показало, что Арина на 20 процентов бельгийка. — Прим. TUT.BY). Вот почему, Элиз, мы здорово играем в паре!