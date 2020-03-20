|
Минздрав думает, как организовать доставку лекарств из аптек на дом
20.03.2020 11:25 — Новости о Коронавирусе | Myfin
Источник материала: Myfin
«Если есть электронный рецепт, не надо бумажного носителя. То есть пенсионер может позвонить в поликлинику, и доктор выпишет электронный рецепт. Безрецептурные препараты можно будет заказать по телефону либо по интернету с доставкой на дом. Мы прорабатываем эту систему», – сказал Владимир Караник, передает БЕЛТА.
Пока речь идет о стационарной аптечной сети, в частности, дистрибьюторе «Фармация». Возможно, к системе смогут присоединиться и другие крупные сети.
Ранее
Источник: Myfin.by
Если вы заметили ошибку в тексте новости, пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Министерство здравоохранения Беларуси прорабатывает вопрос доставки лекарств из аптек на дом. Об этом сообщил журналистам глава ведомства Владимир Караник.
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)