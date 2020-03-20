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Минздрав думает, как организовать доставку лекарств из аптек на дом

20.03.2020 11:25 — Новости о Коронавирусе | Myfin  
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Источник материала: Myfin

фото: pixabay.com

«Если есть электронный рецепт, не надо бумажного носителя. То есть пенсионер может позвонить в поликлинику, и доктор выпишет электронный рецепт. Безрецептурные препараты можно будет заказать по телефону либо по интернету с доставкой на дом. Мы прорабатываем эту систему», – сказал Владимир Караник, передает БЕЛТА.

Пока речь идет о стационарной аптечной сети, в частности, дистрибьюторе «Фармация». Возможно, к системе смогут присоединиться и другие крупные сети.

Ранее сообщалось, что аптечные сети ADEL и «Добрыя лекi» запустили возможность онлайн-заказа лекарств с доставкой в ближайшую к покупателю аптеку. Онлайн-бронирование заработало почти во всех городах Беларуси.

Источник: Myfin.by
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Министерство здравоохранения Беларуси прорабатывает вопрос доставки лекарств из аптек на дом. Об этом сообщил журналистам глава ведомства Владимир Караник.
 
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