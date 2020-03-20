Минздрав думает, как организовать доставку лекарств из аптек на дом

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«Если есть электронный рецепт, не надо бумажного носителя. То есть пенсионер может позвонить в поликлинику, и доктор выпишет электронный рецепт. Безрецептурные препараты можно будет заказать по телефону либо по интернету с доставкой на дом. Мы прорабатываем эту систему», – сказал Владимир Караник, передает БЕЛТА.

Пока речь идет о стационарной аптечной сети, в частности, дистрибьюторе «Фармация». Возможно, к системе смогут присоединиться и другие крупные сети.