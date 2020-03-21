Топ-менеджер банка анонимно рассказал о дефиците долларов в Беларуси

dev.by версию Нацбанка. При этом, по его словам, с безналичной валютой проблем нет. Топ-менеджер одного из банков на условиях анонимности подтвердилверсию Нацбанка. При этом, по его словам, с безналичной валютой проблем нет.





— Белорусские банки подкреплялись долларами через европейские или российский банки, в первую очередь Raiffeisen и Сбербанк России. И там, и там возникли сложности с логистикой. В первую очередь это касается Raiffeisen.





Проблема назревала еще на прошлой неделе. И сейчас на наличном валютном рынке возник ажиотаж, а отдельные банки начали суетиться. Я имею в виду, в частности, ВТБ, который сначала ввел, а потом отменили суточные лимиты на снятие наличной валюты . Здесь же можно упомянуть Альфа-Банк, который ограничил возможности оперативно получить наличную валюту через дистанционные каналы. Косвенно на ситуацию влияет и Нацбанк. У нас как? Если власть начинает говорить, это пугает не меньше, чем когда она молчит.





Впрочем, проблема касается только наличных долларов, потому что население продолжает рассматривать его как валюту для расчетов и сбережений. В то же время наличных евро в банках много, как и российских рублей. Также много безналичной иностранной валюты.





Текущую ситуацию с дефицитом долларов нельзя назвать экстремальной. Это кратковременное явление. Тут больше вопрос правильной организации банками логистики. Россия в последний год резко наращивала объем наличных долларов в экономике. У нас много банков с участием российского капитала, и они просто переформатируют рынок под себя.





Что с курсом рубля и зарплатами





Пока белорусы ищут наличную валюту, белорусский рубль продолжает плавно девальвироваться в условиях падения мировых цен на нефть и пандемии коронавируса.





Официальный курс рубля к доллару снизился:





За эту неделю — на 9,4%.

За 20 дней марта — на 14,3%.

С начала года — на 21,4%.





Банкиры ожидают, что сейчас начнёт расти объём безналичных сделок с валютой.





dev.by посмотрел сервисы и приложения банков, в которых можно обменять валюту. Вот некоторые из них. посмотрел сервисы и приложения банков, в которых можно обменять валюту. Вот некоторые из них.





Альфа-Банк





Покупать валюту можно через приложение InSync. Если нет валютного счёта, его можно открыть прямо в приложении. Деньги со счёта можно снимать только в отделении банка. Но оперативно это сделать не получится. Необходимую сумму в валюте придется заказать, а получить — только на пятый банковский день, уточнили в банке. Кстати, даже если есть валютная карта банка, со снятием валюты могу быть проблемы. Как сообщили в банке, на текущий момент в банкоматах долларов может не быть.





БелВЭБ





Покупать валюту клиенты и не клиенты банка могут дистанционно в режиме реального времени через Интернет-банкинг. Опция доступна даже не клиентам банка. Для этого надо зарегистрироваться в Интернет-банкинге и открыть виртуальный счет. Обналичить деньги можно в банкоматах банка с использованием услуги «снятие наличных по коду», причем, без комиссии.





Идея Банк





Клиенты и не клиенты банка могут совершать сделки на валютной онлайн-площадке NEMBO как с компьютера, так и со смартфона. При регистрации достаточно указать номер мобильного телефона, а процедура аутентификации (для безналичных расчетов) происходит автоматически через МСИ. Покупать валюту можно, используя два счёта разных банков — рублевый и валютный. Если нет валютного счёта, чтобы обналичить деньги, в системе можно выбрать опцию «получение денег в кассе Идея Банка». Но чтобы обналичить валюту в банке, для начала придётся перевести деньги со своего рублевого счета на счет NEMBO через ЕРИП.