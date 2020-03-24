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Дмитрий Мезенцев рассказал, когда граждане Беларуси смогут вернуться из Индии

24.03.2020 23:32 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Уже более 400 человек обратились на прямую линию для туристов, организованную Минспорта. Как рассказали в ведомстве, большинство звонков связаны с вопросами возврата денег за несостоявшийся тур либо по переносу его на более поздний срок. Часть обращений касаются возвращения домой.

Так, до 27 марта планируется полностью завершить вывоз наших туристов из Египта.

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Дмитрий Мезенцев рассказал, когда граждане Беларуси смогут вернуться из Индии

Что же касается застрявших в Индии, то ситуацию прокомментировал посол России Дмитрий Мезенцев. По его словам, авиационными властями России принято решение вместе с авиакомпаниями «Аэрофлот» и «Россия» о направлении двух самолетов.

По маршруту Шереметьево – Дели и еще один борт из «Внуково» в Гоа, чтобы вывезти граждан России и Беларуси, которые там находятся.

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Дмитрий Мезенцев рассказал, когда граждане Беларуси смогут вернуться из Индии

Посол также отметил четкое взаимодействие, которое показали правительства двух стран, МВД, МИД, Минтранс, а также все причастные к этой ситуации.

Люди в материале: Дмитрий Мезенцев

 
 
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Новости Беларуси. Уже более 400 человек обратились на прямую линию для туристов, организованную Минспорта. Как рассказали в ведомстве, большинство звонков связаны с...
 
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