Игорь Ковалевич: «Уход Прудника и Криштаповича – потеря для белорусского футбола»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер Игорь Ковалевич поделился мнением о том, как «сахарное дело» повлияет на белорусский футбол.

«У нас есть правоохранительные органы. Они разберутся, кто и что наделал. Что касается футбола, то эти два руководителя (Николай Прудник и Михаил Криштапович – Tribuna.com) были глыбами. Здесь отрицать ничего не могу.

Какие там у них дела, не знаю. Но эти директора любили футбол и делали все для своих команд ( и «Городея» – Tribuna.com). Их уход – потеря для белорусского футбола», – сказал Ковалевич .

Напомним, 24 января по приказу Александра Лукашенко над Польшей был развернут самолет, который летел из Минска в Мюнхен. После приземления в Гродно с рейса сняли директора Слуцкого сахарорафинадного комбината Николая Прудника и директора Городейского сахарного комбината Михаила Криштаповича. Руководители крупных предприятий попали за решетку. Вскоре к ним добавились боссы Скидельского и Жабинковского сахарных заводов – Дмитрий Егоров и Виктор Миронов.

В отношении директоров возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 430 Уголовного кодекса Республики Беларусь (Получение взятки в особо крупном размере) и по ч. 2 ст. 431 (Дача взятки в крупном размере). Статьи предусматривают наказание до 15 лет лишения свободы.

Задержание сахарных боссов может ударить по белорусскому футболу – они многое значили для «Слуцка» и «Городеи»

Чемпионат Беларуси не боится коронавируса