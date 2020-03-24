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Игорь Ковалевич: «Уход Прудника и Криштаповича – потеря для белорусского футбола»
25.03.2020 06:12 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер
«У нас есть правоохранительные органы. Они разберутся, кто и что наделал. Что касается футбола, то эти два руководителя (Николай Прудник и Михаил Криштапович – Tribuna.com) были глыбами. Здесь отрицать ничего не могу.
Какие там у них дела, не знаю. Но эти директора любили футбол и делали все для своих команд (
Напомним, 24 января по приказу Александра Лукашенко над Польшей был развернут самолет, который летел из Минска в Мюнхен. После приземления в Гродно с рейса сняли директора Слуцкого сахарорафинадного комбината Николая Прудника и директора Городейского сахарного комбината Михаила Криштаповича. Руководители крупных предприятий попали за решетку. Вскоре к ним добавились боссы Скидельского и Жабинковского сахарных заводов – Дмитрий Егоров и Виктор Миронов.
В отношении директоров возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 430 Уголовного кодекса Республики Беларусь (Получение взятки в особо крупном размере) и по ч. 2 ст. 431 (Дача взятки в крупном размере). Статьи предусматривают наказание до 15 лет лишения свободы.
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Главный тренер «Немана» Игорь Ковалевич поделился мнением о том, как «сахарное дело» повлияет на белорусский футбол.
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