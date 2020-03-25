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Сезонный ли COVID-19, стоит ли закрывать границы и когда мы сможем вернуться к обычной жизни? Мнение Игоря Зеленкевича

25.03.2020 20:18 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Может, COVID-19 и вовсе сезонный вирус? Когда планета вернется к привычной жизни? Что еще важно помнить сейчас каждому белорусу? Ответы в программе Новости «24 часа».

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Об этом и не только поговорим с нашим гостем. У нас в студии Игорь Зеленкевич, министр здравоохранения Беларуси в 1997-2001 годах. Итак, рубрика «Мнение».

Сезонный ли COVID-19, стоит ли закрывать границы и когда мы сможем вернуться к обычной жизни? Мнение Игоря Зеленкевича

Эффективность белорусской системы здравоохранения

Илона Волынец, СТВ:
С распространением коронавируса мы, белорусы, боремся несколько иным способом, чем те же европейские страны. У нас сейчас вспоминают систему Семашко. На ваш взгляд, насколько она эффективна?

Игорь Зеленкевич, министр здравоохранения Беларуси в 1997-2001 гг.:
Например, первичная медико-санитарная помощь. Дальше у нас есть санэпидрежим территории – он поддерживается, он соблюдается. И вот эти сейчас проявления – это, конечно, все подготовлено этой системой. У нас четкая многоуровневая система оказания медицинской помощи, работает скорая помощь, санавиация, охрана материнства и детства. У нас впечатляющие результаты, касающиеся младенческой смертности, материнской смертности.

Проблемы есть. Мы их видим, знаем, и, я уверен, будем решать. У нас сохранена система подготовки кадров всех звеньев, что очень важно в нынешней обстановке.

Мнение мирового сообщества… В 1978 году была Алма-Атинская конференция, где было записано черным по белому, что это одна из лучших систем здравоохранения в мире.

Сезонный ли COVID-19, стоит ли закрывать границы и когда мы сможем вернуться к обычной жизни? Мнение Игоря Зеленкевича

Насколько эффективно закрывать границы сейчас

Илона Волынец:
Тем не менее, наши соседи закрыли свои границы. Закрытие границ, на ваш взгляд, защищает?

Игорь Зеленкевич:
Мое мнение – например, та же Российская Федерация могла бы по крайней мере предварительно посоветоваться. Есть же, с кем советоваться, есть руководство страны. Это раз. Второе. В нашем случае, когда все закрыли границы, я не думаю, что дополнительная мера, такая как закрытие границ, как-то серьезно повлияет на ситуацию.

Сезонный ли COVID-19, стоит ли закрывать границы и когда мы сможем вернуться к обычной жизни? Мнение Игоря Зеленкевича

Почему Италия и Испания стали очагами распространения коронавируса

Илона Волынец:
Очагами инфекции в Европе стали Италия и Испания. Почему именно эти страны?

Игорь Зеленкевич:
Конечно, мы смотрим, мы информированы и переживаем – это нормально. Но почему это стало возможным?

Вот, например, Италия – кажется, передовая страна, правильно? Обладающая современными медицинскими технологиями, и так далее и тому подобное. Но нет ни одной инфекционной больницы. А что, куда-то исчезли вирусы, бактерии?

Они никуда не исчезли, есть инфекционные заболевания. То есть в данном случае и в Италии, и в Испании это проигрыш всей государственной системы – я так это расцениваю.

Китай быстро справился. А благодаря чему? Благодаря, я бы сказал, целенаправленным действиям всех уровней власти, всех специалистов, подключению добровольцев и так далее. То есть мы видим пример, как можно справляться.

Мне кажется, мы должны соблюдать элементарные правила, которые кажутся чем-то, но ничего в них нет сверхъестественного. И в этой простоте их сила.

Сезонный ли COVID-19, стоит ли закрывать границы и когда мы сможем вернуться к обычной жизни? Мнение Игоря Зеленкевича

Можно ли говорить о том, что коронавирус – проблема сезонная

Илона Волынец:
Некоторые предполагают, что коронавирус – это как такая сезонная простуда, как обычный вирус, который активен только в течение 13 недель, а дальше он пойдет на спад. Вы согласитесь с такой точкой зрения?

Игорь Зеленкевич:
Конечно. Нас еще посетят какие-то, будем говорить так, пришельцы, вирусы. Вполне возможно. Поэтому, конечно, здесь есть цикличность процесса, спад. Пригреет солнышко, станет теплее – вирус не будет так живуч в окружающей среде, как это сегодня происходит.

Сезонный ли COVID-19, стоит ли закрывать границы и когда мы сможем вернуться к обычной жизни? Мнение Игоря Зеленкевича

Прогноз возвращения к обычной жизни

Илона Волынец:
Как вы предполагаете, когда мир вернется к привычной жизни? Когда мы вздохнем с облегчением?

Игорь Зеленкевич:
Я думаю, что два месяца нам придется потерпеть. Полтора-два месяца. Это мое мнение.

Очень важно сейчас не допустить дальнейшего распространения пандемии. Чтобы не случилось то, что случилось в Италии и в Испании.

Сезонный ли COVID-19, стоит ли закрывать границы и когда мы сможем вернуться к обычной жизни? Мнение Игоря Зеленкевича

Люди в материале: Игорь Зеленкевич, Илона Волынец

 
 
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Новости Беларуси. Может, COVID-19 и вовсе сезонный вирус? Когда планета вернется к привычной жизни? Что еще важно помнить сейчас каждому белорусу? Ответы в программе...
 
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