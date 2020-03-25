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Сезонный ли COVID-19, стоит ли закрывать границы и когда мы сможем вернуться к обычной жизни? Мнение Игоря Зеленкевича
25.03.2020 20:18 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Может, COVID-19 и вовсе сезонный вирус? Когда планета вернется к привычной жизни? Что еще важно помнить сейчас каждому белорусу? Ответы в программе Новости «24 часа».
Эффективность белорусской системы здравоохранения
Илона Волынец, СТВ:
Игорь Зеленкевич, министр здравоохранения Беларуси в 1997-2001 гг.:
Мнение мирового сообщества… В 1978 году была Алма-Атинская конференция, где было записано черным по белому, что это одна из лучших систем здравоохранения в мире.
Насколько эффективно закрывать границы сейчас
Илона Волынец:
Игорь Зеленкевич:
Почему Италия и Испания стали очагами распространения коронавируса
Илона Волынец:
Игорь Зеленкевич:
Они никуда не исчезли, есть инфекционные заболевания. То есть в данном случае и в Италии, и в Испании это проигрыш всей государственной системы – я так это расцениваю.
Китай быстро справился. А благодаря чему? Благодаря, я бы сказал, целенаправленным действиям всех уровней власти, всех специалистов, подключению добровольцев и так далее. То есть мы видим пример, как можно справляться.
Мне кажется, мы должны соблюдать элементарные правила, которые кажутся чем-то, но ничего в них нет сверхъестественного. И в этой простоте их сила.
Можно ли говорить о том, что коронавирус – проблема сезонная
Илона Волынец:
Игорь Зеленкевич:
Прогноз возвращения к обычной жизни
Илона Волынец:
Очень важно сейчас не допустить дальнейшего распространения пандемии. Чтобы не случилось то, что случилось в Италии и в Испании.
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Сезонный ли COVID-19, стоит ли закрывать границы и когда мы сможем вернуться к обычной жизни? Мнение Игоря Зеленкевича
Новости Беларуси. Может, COVID-19 и вовсе сезонный вирус? Когда планета вернется к привычной жизни? Что еще важно помнить сейчас каждому белорусу? Ответы в программе...
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