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Жителей Европы просят помочь фермерам убрать урожай. Из-за карантина не хватает рабочей силы

26.03.2020 15:28 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Европы. В Европе из-за карантинных мер под угрозой оказался сбор урожая, сообщили в программе «24 часа» на СТВ. В сельскохозяйственном секторе изолированных стран не хватает рабочей силы.

Как пандемия коронавируса может повлиять на мировую экономику?

Привлечь иностранцев, как это было ранее, в условиях карантина невозможно. В связи с этим во Франции самоизолированных граждан призывают присоединиться к фермерам и помочь собрать урожай.

Жителей Европы просят помочь фермерам убрать урожай. Из-за карантина не хватает рабочей силы

Жителей Европы просят помочь фермерам убрать урожай. Из-за карантина не хватает рабочей силы

С подобными трудностями столкнулись и в Германии. Из-за запрета на въезд иностранным гражданам спасти урожай планируют при помощи беженцев.

Самостоятельно справляться с ситуацией придется и Великобритании.

Меры поддержки экономики 26 марта обсудят главы стран «Большой двадцатки». Экстренный саммит пройдет в формате телеконференции.

Жителей Европы просят помочь фермерам убрать урожай. Из-за карантина не хватает рабочей силы

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Новости Европы. В Европе из-за карантинных мер под угрозой оказался сбор урожая, сообщили в программе «24 часа» на СТВ. В сельскохозяйственном секторе изолированных...
 
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