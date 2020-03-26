Жителей Европы просят помочь фермерам убрать урожай. Из-за карантина не хватает рабочей силы

Источник материала: СТВ

Новости Европы. В Европе из-за карантинных мер под угрозой оказался сбор урожая, сообщили в программе «24 часа» на СТВ. В сельскохозяйственном секторе изолированных стран не хватает рабочей силы.

Как пандемия коронавируса может повлиять на мировую экономику?

Привлечь иностранцев, как это было ранее, в условиях карантина невозможно. В связи с этим во Франции самоизолированных граждан призывают присоединиться к фермерам и помочь собрать урожай.









С подобными трудностями столкнулись и в Германии. Из-за запрета на въезд иностранным гражданам спасти урожай планируют при помощи беженцев.

Самостоятельно справляться с ситуацией придется и Великобритании.

Меры поддержки экономики 26 марта обсудят главы стран «Большой двадцатки». Экстренный саммит пройдет в формате телеконференции.



