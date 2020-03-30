Врачи в Москве отмечают ежедневный прирост пациентов с коронавирусом моложе 40 лет

Московские медики отмечают ежедневный прирост реанимационных пациентов моложе 40 лет с вызываемым новым коронавирусом (COVID-19) заболеванием с высоким удельным весом искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом сообщил главный врач больницы № 40 Денис Проценко на своей официальной странице в Facebook, передает ТАСС .

«Мы проводим ежедневные обсуждения COVID-19 с анестезиологами-реаниматологами центров, дистанционные консультации. Видим ежедневный прирост реанимационных пациентов. Первые „нетипичные“ выводы — высокий удельный вес ИВЛ среди пациентов моложе 40 лет», — говорится в сообщении.

Кроме того, Проценко уточнил, что в реанимационных отделениях ГКБ № 40 сейчас находятся 17 пациентов, из них на ИВЛ — 6 (двое с COVID-19).

«Большинство в положении на животе (положение, которое становится типичным для больных в критическом состоянии). Спасибо команде городских анестезиологов-реаниматологов, ежечасно работающих в этих сложных условиях», — отметил главврач.