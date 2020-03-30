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Врачи в Москве отмечают ежедневный прирост пациентов с коронавирусом моложе 40 лет

30.03.2020 — Новости о Коронавирусе | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

Московские медики отмечают ежедневный прирост реанимационных пациентов моложе 40 лет с вызываемым новым коронавирусом (COVID-19) заболеванием с высоким удельным весом искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом сообщил главный врач больницы № 40 Денис Проценко на своей официальной странице в Facebook, передает ТАСС.

«Мы проводим ежедневные обсуждения COVID-19 с анестезиологами-реаниматологами центров, дистанционные консультации. Видим ежедневный прирост реанимационных пациентов. Первые „нетипичные“ выводы — высокий удельный вес ИВЛ среди пациентов моложе 40 лет», — говорится в сообщении.

Кроме того, Проценко уточнил, что в реанимационных отделениях ГКБ № 40 сейчас находятся 17 пациентов, из них на ИВЛ — 6 (двое с COVID-19).

«Большинство в положении на животе (положение, которое становится типичным для больных в критическом состоянии). Спасибо команде городских анестезиологов-реаниматологов, ежечасно работающих в этих сложных условиях», — отметил главврач.

По данным на вечер 29 марта, в России зафиксировано 1534 случая заражения коронавирусом, из них более тысячи в Москве, умерло 8 человек.
Читать полностью:  https://news.tut.by/world/678353.html

 
 
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Московские медики отмечают ежедневный прирост реанимационных пациентов моложе 40 лет с вызываемым новым коронавирусом (COVID-19) заболеванием...
 
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