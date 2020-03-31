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ВОЗ: Действующая в Беларуси санэпидсистема помогает справляться с коронавирусом
31.03.2020 10:58 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Положительные отзывы звучат о работе белорусских медиков в борьбе с COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Так, спецпосланник ВОЗ по странам ЕС и бывшего СССР в интервью российскому порталу Lenta.ru заявил, что действующая в Беларуси санитарно-эпидемиологическая система позволяет эффективно бороться с коронавирусной инфекцией.
Витянис Андрюкайтис, спецпосланник ВОЗ по странам ЕС и бывшего СССР:
В Беларуси действует та же санитарно-эпидемиологическая система, что была в Советском Союзе. Это факт, который в данной ситуации помогает справляться с вирусом.
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Новости Беларуси. Положительные отзывы звучат о работе белорусских медиков в борьбе с COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, спецпосланник ВОЗ по...
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