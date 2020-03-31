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ВОЗ: Действующая в Беларуси санэпидсистема помогает справляться с коронавирусом

31.03.2020 10:58 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Положительные отзывы звучат о работе белорусских медиков в борьбе с COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, спецпосланник ВОЗ по странам ЕС и бывшего СССР в интервью российскому порталу Lenta.ru заявил, что действующая в Беларуси санитарно-эпидемиологическая система позволяет эффективно бороться с коронавирусной инфекцией.

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ВОЗ: Действующая в Беларуси санэпидсистема помогает справляться с коронавирусом

ВОЗ: Действующая в Беларуси санэпидсистема помогает справляться с коронавирусом

Витянис Андрюкайтис, спецпосланник ВОЗ по странам ЕС и бывшего СССР:
Я хочу отдать должное коллегам в Беларуси, поскольку там очень высокий уровень вакцинации против гриппа. Благодаря этому нет смазанной картинки, нет инфекционного коктейля, когда медикам тяжело выявить реальных зараженных COVID-19.

В Беларуси действует та же санитарно-эпидемиологическая система, что была в Советском Союзе. Это факт, который в данной ситуации помогает справляться с вирусом.

Люди в материале: Витянис Андрюкайтис

 
 
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Новости Беларуси. Положительные отзывы звучат о работе белорусских медиков в борьбе с COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, спецпосланник ВОЗ по...
 
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