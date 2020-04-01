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Более 32 тыс. тестов на коронавирус проведено в Беларуси. На лечении находятся 157 человек. Второй случай смерти

01.04.2020 14:38 — Новости о Коронавирусе | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Беларуси на сегодня проведено более 32 тыс. тестов на коронавирусную инфекцию, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минздрава.

Более 32 тыс. тестов на коронавирус проведено в Беларуси. На лечении находятся 157 человек. Второй случай смерти

"Продолжаются мероприятия по контролю за складывающейся эпидемиологической обстановкой и в случае необходимости производится госпитализация пациентов для дальнейшего наблюдения и обследования", - отметили в пресс-службе.

За последние сутки выписано пять пациентов, у которых ранее тест на COVID-19 дал положительный результат. Под медицинским наблюдением и на лечении находятся 157 человек.

Зарегистрирован второй случай смерти возрастного пациента с наличием многочисленных хронических заболеваний, по предварительным данным, отягощенных коронавирусной инфекцией.

Более 32 тыс. тестов на коронавирус проведено в Беларуси. На лечении находятся 157 человек. Второй случай смерти

 
 
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  В Беларуси на сегодня проведено более 32 тыс. тестов на коронавирусную инфекцию, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минздрава. "Продолжаются мероприятия по контролю...
 
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