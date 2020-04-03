Беларусь получила от ВОЗ 6 тысяч тестов на COVID-19

Оборудование немецкого производства для проведения шести тысяч тестов на коронавирус передала Беларуси Всемирная организация здравоохранения.

Об этом сообщили в представительстве ООН Беларуси.

«Все тесты уже находятся в лаборатории РНПЦ эпидемиологии и микробиологии», - говорится в сообщении.

Известно, что ВОЗ переслала 1,5 миллионов таких наборов в 120 стран мира.

По информации Минздрава Беларуси, в стране применяются тест-системы отечественного и импортного производства.

Работают девять лабораторий, еще три будут запущены при необходимости.

Напомним, 1 апреля в Беларусь прибыла медицинская гуманитарная помощь из Китая - 2 тысяи тестов на коронавирус, медицинские защитные костюмы, инфракрасные термометры, защитные очки, одноразовые перчатки и бахилы.