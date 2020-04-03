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Беларусь получила от ВОЗ 6 тысяч тестов на COVID-19
03.04.2020 10:44 — Новости о Коронавирусе | БДГ
Источник материала: БДГ
Оборудование немецкого производства для проведения шести тысяч тестов на коронавирус передала Беларуси Всемирная организация здравоохранения.
Об этом сообщили в представительстве ООН Беларуси.
«Все тесты уже находятся в лаборатории РНПЦ эпидемиологии и микробиологии», - говорится в сообщении.
Известно, что ВОЗ переслала 1,5 миллионов таких наборов в 120 стран мира.
По информации Минздрава Беларуси, в стране применяются тест-системы отечественного и импортного производства.
Работают девять лабораторий, еще три будут запущены при необходимости.
Напомним, 1 апреля в Беларусь прибыла медицинская гуманитарная помощь из Китая - 2 тысяи тестов на коронавирус, медицинские защитные костюмы, инфракрасные термометры, защитные очки, одноразовые перчатки и бахилы.
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Оборудование немецкого производства для проведения шести тысяч тестов на коронавирус передала Беларуси Всемирная организация здравоохранения. Об этом сообщили...
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