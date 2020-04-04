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От $1300 за «квадрат». «ТАПАС» открыл продажи 17 квартир самого ликвидного дома ЖК «Монтерей»

04.04.2020 14:06 — Новости о Коронавирусе | realt.by  
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Источник материала: realt.by

«ТАПАС» объявил о старте продаж квартир в третьем доме жилого комплекса «Монтерей», который находится в районе проспекта Победителей. На продажу выставлено 17 квартир, цены – от $ 1300 за квадратный метр.

От 00 за «квадрат». «ТАПАС» открыл продажи 17 квартир самого ликвидного дома ЖК «Монтерей»

Жилой комплекс «Монтерей» расположен в границах улиц Ратомской, Мястровской и Ржавецкой. Застройка представляет собой три 6-этажных дома повышенной комфортности и паркинг на закрытой территории. Проект позиционируется как клубный дом премиум-класса – всего 90 квартир, свободные планировки, огромные окна и потолки выше 3 метров. На рендерах проект выглядит так.

От 00 за «квадрат». «ТАПАС» открыл продажи 17 квартир самого ликвидного дома ЖК «Монтерей»
От 00 за «квадрат». «ТАПАС» открыл продажи 17 квартир самого ликвидного дома ЖК «Монтерей»
От 00 за «квадрат». «ТАПАС» открыл продажи 17 квартир самого ликвидного дома ЖК «Монтерей»
От 00 за «квадрат». «ТАПАС» открыл продажи 17 квартир самого ликвидного дома ЖК «Монтерей»

Две из трех новостроек были выставлены на продажу ранее. За 3 месяца продаж 30% предлагаемых квартир продали. 4 апреля застройщик объявил старт продаж и для третьего дома, который из-за выгодного расположения считается самым ликвидным – он находится в отдалении от шумных трасс и в окружении частного сектора.

– Здание находится в границах улиц Ратомской и Ржавецкой и разместится ближе к частному сектору. Из окон будет открываться вид на заказник Лебяжий, ЖХ «Олимпик Парк», а также уютный и тихий квартал малоэтажной застройки и двор с детской площадкой и местами для отдыха жильцов, - отмечает застройщик.

Цены на квартиры в новом доме стартуют от $1300 за квадратный метр: 

  • однокомнатные квартиры - от $1550 за кв.м;
  • двухкомнатные квартиры - от $1470 за кв.м;
  • трехкомнатные квартиры - от $1490 за кв.м;
  • четырехкомнатные квартиры - от $1300 за кв.м

В антикризисных целях АН "Мегаполис" запустило акцию – квартиры в ЖК "Монтерей" можно купить в рассрочку на период до 30 месяцев при условии первоначального взноса не менее 50% от стоимости. Акция действует до 15 апреля 2020 года. 

Всего в доме 25 квартир, но в продажу выставлено только 17. Верхние этажи застройщик реализует на финальной стадии строительства, когда дом будет готов. Помещения сдаются со свободными планировками и без отделки. В наличии 1-4-комнатные квартиры площадью от 44 до 168 кв.м.

От 00 за «квадрат». «ТАПАС» открыл продажи 17 квартир самого ликвидного дома ЖК «Монтерей»
От 00 за «квадрат». «ТАПАС» открыл продажи 17 квартир самого ликвидного дома ЖК «Монтерей»
От 00 за «квадрат». «ТАПАС» открыл продажи 17 квартир самого ликвидного дома ЖК «Монтерей»
От 00 за «квадрат». «ТАПАС» открыл продажи 17 квартир самого ликвидного дома ЖК «Монтерей»
От 00 за «квадрат». «ТАПАС» открыл продажи 17 квартир самого ликвидного дома ЖК «Монтерей»
От 00 за «квадрат». «ТАПАС» открыл продажи 17 квартир самого ликвидного дома ЖК «Монтерей»

Работы на площадке начались в декабре 2019 года, к концу 2021 года ЖК «Монтерей» должны ввести в эксплуатацию.

– Подготовительный период строительства объекта завершен. Площадка принята инспектором госстройнадзора. Комплекс будет состоять из трех малоэтажных домов с 90 квартирами. Их возведение определено в такой последовательности: 2-й (по генплану), 1-й, 3-й. На это решение повлияло наличие значительного количества сетей, кабелей и действующей трансформаторной подстанции (ТП). С ходом строительства предполагается наращивание мощностей. В пик проведения основных общестроительных работ по трем домам, по расчетам, будут задействованы порядка 200 специалистов. Работы на данный момент проводятся даже с опережением графика. Объект полностью обеспечен строительными материалами – под полную потребность, - пояснили Realt.by в офисе продаж.

 
 
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«ТАПАС» объявил о старте продаж квартир в третьем доме жилого комплекса «Монтерей», который находится в районе проспекта Победителей. На продажу выставлено 17...
 
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