От $1300 за «квадрат». «ТАПАС» открыл продажи 17 квартир самого ликвидного дома ЖК «Монтерей»

Источник материала: realt.by

«ТАПАС» объявил о старте продаж квартир в третьем доме жилого комплекса «Монтерей», который находится в районе проспекта Победителей. На продажу выставлено 17 квартир, цены – от $ 1300 за квадратный метр.

Жилой комплекс «Монтерей» расположен в границах улиц Ратомской, Мястровской и Ржавецкой. Застройка представляет собой три 6-этажных дома повышенной комфортности и паркинг на закрытой территории. Проект позиционируется как клубный дом премиум-класса – всего 90 квартир, свободные планировки, огромные окна и потолки выше 3 метров. На рендерах проект выглядит так.

Две из трех новостроек были выставлены на продажу ранее. За 3 месяца продаж 30% предлагаемых квартир продали. 4 апреля застройщик объявил старт продаж и для третьего дома, который из-за выгодного расположения считается самым ликвидным – он находится в отдалении от шумных трасс и в окружении частного сектора.

– Здание находится в границах улиц Ратомской и Ржавецкой и разместится ближе к частному сектору. Из окон будет открываться вид на заказник Лебяжий, ЖХ «Олимпик Парк», а также уютный и тихий квартал малоэтажной застройки и двор с детской площадкой и местами для отдыха жильцов, - отмечает застройщик.

Цены на квартиры в новом доме стартуют от $1300 за квадратный метр:

однокомнатные квартиры - от $1550 за кв.м;

двухкомнатные квартиры - от $1470 за кв.м;

трехкомнатные квартиры - от $1490 за кв.м;

четырехкомнатные квартиры - от $1300 за кв.м

В антикризисных целях АН "Мегаполис" запустило акцию – квартиры в ЖК "Монтерей" можно купить в рассрочку на период до 30 месяцев при условии первоначального взноса не менее 50% от стоимости. Акция действует до 15 апреля 2020 года.