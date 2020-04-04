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От $1300 за «квадрат». «ТАПАС» открыл продажи 17 квартир самого ликвидного дома ЖК «Монтерей»
04.04.2020 14:06 — Новости о Коронавирусе | realt.by
Источник материала: realt.by
«ТАПАС»
Жилой комплекс «Монтерей» расположен в границах улиц Ратомской, Мястровской и Ржавецкой. Застройка представляет собой три 6-этажных дома повышенной комфортности и паркинг на закрытой территории. Проект позиционируется как клубный дом премиум-класса – всего 90 квартир, свободные планировки, огромные окна и потолки выше 3 метров. На рендерах проект выглядит так.
Две из трех новостроек были выставлены на продажу ранее. За 3 месяца продаж 30% предлагаемых квартир продали. 4 апреля застройщик объявил старт продаж и для третьего дома, который из-за выгодного расположения считается самым ликвидным – он находится в отдалении от шумных трасс и в окружении частного сектора.
– Здание находится в границах улиц Ратомской и Ржавецкой и разместится ближе к частному сектору. Из окон будет открываться вид на заказник Лебяжий, ЖХ «Олимпик Парк», а также уютный и тихий квартал малоэтажной застройки и двор с детской площадкой и местами для отдыха жильцов, - отмечает застройщик.
Цены на квартиры в новом доме стартуют от $1300 за квадратный метр:
В антикризисных целях АН "Мегаполис" запустило акцию – квартиры в ЖК "Монтерей" можно купить в рассрочку на период до 30 месяцев при условии первоначального взноса не менее 50% от стоимости. Акция действует до 15 апреля 2020 года.
Работы на площадке начались в декабре 2019 года, к концу 2021 года ЖК «Монтерей» должны ввести в эксплуатацию.
– Подготовительный период строительства объекта завершен. Площадка принята инспектором госстройнадзора. Комплекс будет состоять из трех малоэтажных домов с 90 квартирами. Их возведение определено в такой последовательности: 2-й (по генплану), 1-й, 3-й. На это решение повлияло наличие значительного количества сетей, кабелей и действующей трансформаторной подстанции (ТП). С ходом строительства предполагается наращивание мощностей. В пик проведения основных общестроительных работ по трем домам, по расчетам, будут задействованы порядка 200 специалистов. Работы на данный момент проводятся даже с опережением графика. Объект полностью обеспечен строительными материалами – под полную потребность, - пояснили Realt.by в офисе продаж.
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«ТАПАС» объявил о старте продаж квартир в третьем доме жилого комплекса «Монтерей», который находится в районе проспекта Победителей. На продажу выставлено 17...
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