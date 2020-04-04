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Вот сколько пришло зрителей на первые две игры третьего тура чемпионата Беларуси

04.04.2020 15:38 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

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3 апреля матчи первого дня третьего тура чемпионата Беларуси посетило 816 зрителей. Игры прошли в Бобруйске и Минске. Напомним, что «Белшина» проиграла «Городее», а столичное «Динамо» добыло первую победу. В красивом стиле был обыгран один из лидеров чемпионата — жодинское «Торпедо-БелАЗ».

Впрочем, эти игры запомнились совершенно низкой посещаемостью стадионов. В Бобруйске пришло 405 человек, а на стадион «Динамо» в Минске 411 зрителей. Чемпионат проходит при сложной эпидемиологической ситуации связанной с коронавирусом.

Как это выглядело, смотрите в фото клубных пресс-служб.

Фото: «Динамо» (Минск)











Фото: «Белшина»






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Теги: Минск
 
 
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3 апреля матчи чемпионата Беларуси посетило 816 зрителей. Игры прошли в Бобруйске и Минске.
 
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