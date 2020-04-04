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В Китае почтили память погибших от коронавируса. Как прошёл день национального траура
04.04.2020 15:30 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Китая. В Китае вспоминают жертв эпидемии коронавируса. 4 апреля объявлено днем национального траура, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В 10:00 по местному времени прозвучал сигнал воздушной тревоги, после чего вся страна окунулась в молчание на три минуты. Автомобили, поезда, корабли на протяжении 180 секунд сигналили в знак солидарности.
Сегодня государственные флаги приспущены на главной площади Тяньаньмэнь и всех правительственных зданиях в стране, а также на зданиях дипмиссий Китая за рубежом. Отменены все развлекательные мероприятия.
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Новости Китая. В Китае вспоминают жертв эпидемии коронавируса. 4 апреля объявлено днем национального траура, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 10:00 по...
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