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В Китае почтили память погибших от коронавируса. Как прошёл день национального траура

04.04.2020 15:30 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Китая. В Китае вспоминают жертв эпидемии коронавируса. 4 апреля объявлено днем национального траура, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Китае почтили память погибших от коронавируса. Как прошёл день национального траура

В 10:00 по местному времени прозвучал сигнал воздушной тревоги, после чего вся страна окунулась в молчание на три минуты. Автомобили, поезда, корабли на протяжении 180 секунд сигналили в знак солидарности.

В Китае почтили память погибших от коронавируса. Как прошёл день национального траура

Сегодня государственные флаги приспущены на главной площади Тяньаньмэнь и всех правительственных зданиях в стране, а также на зданиях дипмиссий Китая за рубежом. Отменены все развлекательные мероприятия.

В Китае почтили память погибших от коронавируса. Как прошёл день национального траура

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Новости Китая. В Китае вспоминают жертв эпидемии коронавируса. 4 апреля объявлено днем национального траура, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 10:00 по...
 
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