«Беларусь – бесстрашная». В газете Гонконга похвалили Лукашенко за то, как наша страна борется с вирусом

Источник материала: KYKY

Мы уже рассказывали вам, что пишут о Беларуси в Западной прессе – на фоне коронавируса там появляется все больше критики в адрес беларуской власти. А теперь мы расскажем, что о нашей стране пишут в прессе Гонконга – разница колоссальная.

Речь про текст, который 2 апреля опубликовали в ежедневной гонконгской газете Hong Kong Economic Journal в разделе «Здоровье, отдых и культура». Автор заметки про Беларусь – колумнист Kau Tsin Yan, который обычно пишет о футболе как о социополитическом феномене. На этот раз он написал текст под названием: «Боритесь с коронавирусом не напрягаясь. Потрясающая Беларусь»

Этим текстом с нашими коллегами из CityDog.by поделился 30-летний бухгалтер из Гонконга Рой (Roy Liu). Он помог перевести ее с кантонского на английский.

Статья начинает так: «Мир полон чудес. И если смотреть на него беззаботно, то каждый день может быть как День смеха! Беларусь лидирует в новой «Коронавирусной футбольной лиге» (правда, участвуют в ней всего 4 страны, где, несмотря на пандемию, по-прежнему проходят футбольные чемпионаты), и все это благодаря президенту – Александру Лукашенко, на которого даже Владимир Путин смотрит с уважением».

Автор пишет, что Лукашенко «посмеивается над закрытием границ и карантином, объявленным многими странами». И рассказывает о рецептах борьбы с COVID-19, которые придумал Лукашенко: «Не поддаваться панике, выпивать понемногу водки, ходить в сауну и продолжать работать».

Дальше в гонконгской газете уверенно пишут, что беларусов все устраивает: «Беларусы, кажется, вполне довольны политикой Лукашенко. По состоянию на 29 марта, в Беларуси было 152 зарегистрированных случаях коронавируса и ни одной смерти (Наверное, в Гонконге знают больше, чем у нас: по отчету Минздрава на 29 марта суммарно коронавирус диагностировали у 94 пациентов – прим. ред).

Правда ли это? Беларусы, похоже, в это верят и активно участвуют в массовых спортивных мероприятиях. В то время как Олимпийские игры в Японии и UEFA EURO 2020 перенесли на 2021 год, Лукашенко приказал проводить все запланированные масштабные мероприятия, включая парад на День Победы 9 мая. «Жизнь-то идет, ее не остановишь», – резюмировал президент. В стране продолжаются и спортивные чемпионаты. Такой подход – это козырь Беларуси в борьбе с пандемией. Чтобы продемонстрировать свою уверенность, Лукашенко в полном обмундировании лично принимает участие в хоккейных матчах.

Автор преклоняется перед политикой Лукашенко, он пишет: «Беларусь – бесстрашная. Именно поэтому она лидирует в «Новой коронавирусной футбольной лиге» <...> Сразу 10 стран, в том числе Россия, Украина и Израиль, ведут переговоры о получении прав на трансляцию матчей беларуского чемпионата». И дополняет свой рассказ китайской мудростью: «Есть старая кантонская поговорка: «Никто не хочет пахать бесплодное поле, но если кто-то начинает, то сразу находятся желающие получить свою долю». Всем хочется быть здоровыми и богатыми».

Дальше идет небольшой абзац о том, что на беларуских стадионах меряют температуру, мол, все меры предосторожности соблюдаются. И не слова о том, что беларуские футбольные фанаты решили не посещать матчи из-за пандемии коронавируса.

А потом автор рассказывает, почему Лукашенко – не только великий лидер, но и достойный человек. «Лукашенко воспользовался моментом не только для того, чтобы поддержать футбольную экономику, но и для того, чтобы прорекламировать беларускую водку: «Я человек непьющий, но в последнее время в шутку говорю, что водкой надо не только руки мыть, но и, наверное, в день 40–50 грамм в пересчете на чистый спирт, травить этот вирус». В бывшем СССР трудно найти непьющих людей, поэтому Лукашенко не только великий лидер, но и достойный человек».

Автор пишет: «Как тут не вспомнить 38-летнего Александра Глеба, бывшую звезду «Арсенала», который сейчас играет полузащитником клуба минской «Ислочи». Цитируем следующую фразу его текста: «И если вы не верите коммунистической пропаганде, то словам Глеба можно доверять». Далее цитата Глеба о том, что сейчас все должны смотреть беларуский футбол, потому что, возможно, «Лионель Месси и Криштиану Роналду смогут продолжить сезон в чемпионате Беларуси, кто знает?». Чтобы закрепить успех, автор приводит еще одну цитату Глеба: «В Беларуси никому нет дела до вируса. Это невероятно! Все знают, что случилось в Италии и Испании. Это не выглядит хорошо, но в нашей стране Администрация президента считает, что все не так экстремально. Многие молодые люди остаются дома, но на улицах и в ресторанах по-прежнему полно людей

Дальше автор статьи добавляет от себя: «В последние дни популярной темой в интернете стала старая комедия «Счастливый призрак» (нынешний и крайне непопулярный из-за брутального разгона массовых демонстраций в 2019 г. в Гонконге – прим.) Мне на ум пришла песня из этого фильма: «Я настроен оптимистично и беззаботно. Никто не хочет чувствовать себя параноиком. Счастье – это добродетель».

Ну, разве эти строки не отражают жизненное кредо беларусов?».

В заключении автор пишет про спортивную концепцию Лукашенко: «Между Лукашенко и Глебом – большой разрыв в поколениях. В прошлом году президент заявил: «Спорт - это здоровье нации. <…> Высокие достижения атлетов во многом определяют престиж страны. Вот почему мы уделяем развитию этой сферы такое серьезное внимание». Он также раскритиковал спортсменов за недостаточно хорошие результаты. Глебу нужно внимательнее изучить взгляды Лукашенко на спорт. А Китаю, России и Северной Корее стоит как можно скорее возобновить спортивные мероприятия. А то вдруг в мире решат, что такие влиятельные страны на самом деле серьезно больны?»

В общем, в глазах читателей этой газеты Беларусь – стабильная страна для жизни, где смертельный вирус лечат позитивом и массовыми спортивными мероприятиями.