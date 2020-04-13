Более 2,9 тысяч случаев коронавируса зафиксировано в Беларуси

Источник материала: Горецкий вестник

В Беларуси зафиксировано 2919 случаев COVID-19, 203 человека выздоровели, 29 человек с подтвержденным коронавирусом умерли. Такие данные сообщил Минздрав.





По состоянию на 13 апреля в Беларуси проведено почти 68 тыс. тестов на коронавирусную инфекцию. Для проведения тестирования задействовано 17 лабораторий.

Зарегистрировано 2919 человек с наличием коронавирусной инфекции. У большей части пациентов заболевание протекает в легкой или средней форме. 55 пациентов нуждаются в поддержке аппарата искусственной вентиляции легких. После прохождения лечения выздоровели и выписаны 203 человека.

Умерли 29 пациентов с рядом хронических заболеваниямий с выявленной коронавирусной инфекцией.