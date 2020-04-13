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Более 2,9 тысяч случаев коронавируса зафиксировано в Беларуси
13.04.2020 — Новости о Коронавирусе | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
В Беларуси зафиксировано 2919 случаев COVID-19, 203 человека выздоровели, 29 человек с подтвержденным коронавирусом умерли. Такие данные
По состоянию на 13 апреля в Беларуси проведено почти 68 тыс. тестов на коронавирусную инфекцию. Для проведения тестирования задействовано 17 лабораторий.
Зарегистрировано 2919 человек с наличием коронавирусной инфекции. У большей части пациентов заболевание протекает в легкой или средней форме. 55 пациентов нуждаются в поддержке аппарата искусственной вентиляции легких. После прохождения лечения выздоровели и выписаны 203 человека.
Умерли 29 пациентов с рядом хронических заболеваниямий с выявленной коронавирусной инфекцией.
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В Беларуси зафиксировано 2919 случаев COVID-19, 203 человека выздоровели, 29 человек с подтвержденным коронавирусом умерли. Такие данные сообщил Минздрав. По...
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