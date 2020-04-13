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Докшицы: одна сестра с коронавирусом, другая с пневмонией, муж скончался в больнице. Где они заразились неизвестно

13.04.2020 16:34 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Коронавирус вышел за пределы Докшиц, где районная больница была отдана под пневмонии. "Свобода" съездила в деревню Глинная в Докшицком районе Витебской области, где у сотрудницы школы подтвердили коронавирус. А у ее сестры и шурина - двустороннюю пневмонию.

Докшицы: одна сестра с коронавирусом, другая с пневмонией, муж скончался в больнице. Где они заразились неизвестно

«Зашли на пять минут навестить сестру. Больше нигде не были»

С 1 апреля в селе Глинное школа находится на карантине. После того, как у одной из сотрудниц подтвердили наличие коронавируса, ее коллег отправили на самоизоляцию на две недели. Это подтвердила директор Людмила Осипович, с которой мы разговаривали через забор дома. По ее словам, все контакты первого уровня были проверены, и ни у кого в селе не обнаружили коронавирус. Но, тем не менее, до 14 апреля сотрудники, которые котнактировали с зараженной коллегой, остаются в самоизоляции.

«Здесь у нас все под контролем», - рассказали в сельском ФАПе. - Вот в журнале учет. Если кто-нибудь обратится с высокой температурой, я должна немедленно сообщить Докшицы ".

Аптека также находится в ФАПе. Есть и маски, и одноразовые перчатки.

В пятницу, когда корреспонденты Свободы прибыли в Глинную, находившийся на карантине муж женщины с COVID-19 вернулся домой. Он провел три дня в оздоровительном лагере в селе Витуничи, куда свозили тех, кто стал "контактом первого уровня" в Докшицком районе.

Петр Д. сказал, что до того, как его жене стало плохо, они навестили ее сестру в Докшицах. Нигде больше он или его жена в последнее время не были.

«Они уже были больны к тому времени. Шурин скрученный лежал с температурой. Но я просто вошел и вышел. А жена, может, пять минут с сетрой поговорила и мы уехали», - рассказал Петр.

Вскоре после этого заболела и его жена. Ее тошнило, и семья вызвала скорую помощь. В больнице Лидию Д. проверили на COVID-19, и тест дал положительный результат.

«Все задаются вопросом, где я заразилась»


Тем временем шурину Лидии в Докшицах стало хуже и их с женой госпитализировали. Обоим поставили двустороннюю пневмонию. Всю неделю в разных палатах Докшицкой больницы лежали три родственника. Но коронавирус был подтвержден только у Лидии.

«Все удивляются, откуда у меня эта инфекция, - говорит Лидия Д. по телефону. - У ваших, говорят, нет коронавируса. А вы откуда его взяли? Моя соседка по палате тоже не знает, где заразилась тем "кавидом". 

9 апреля, спустя несколько дней, умер шурин женщины - Александр Ш. В последние дни он находился в реанимации на ИВЛ. И хотя официально в его анализах коронавирус не обнаружили, хоронили в закрытом гробу.


Состояние обеих сестер хорошее. У Лидии не было никаких осложнений. Она чувствует себя хорошо. Сестра продолжает лечение. 

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Больница в Докшицах переполнена людьми с пневмонией. Педиатрические, хирургические, гинекологические отделения и бывший родильный дом были перепрофилированы на прием таких пациентов.Но сколько человек попали в официальную статистику по заболевшим коронавирусом, сказать сложно.

«Вы напишите о наших врачах. У нас тут лазарет, и они работают так же, как и на войне - днем ​​и ночью. Они заботятся о нас. Вот кто герои », - сказала Валентина Ш.

Между тем власти комментариев не дают. Таким образом, неизвестно, сколько человек сегодня находится в больницах Докшиц и Бегомля, у скольких обнаружен коронавирус. Заместитель министра здравоохранения Елена Богдан отказалась озвучить количество больных в Докшицах.
 
 
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Коронавирус вышел за пределы Докшиц, где районная больница была отдана под пневмонии. "Свобода" съездила в деревню Глинная в Докшицком районе Витебской области,...
 
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