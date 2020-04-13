Докшицы: одна сестра с коронавирусом, другая с пневмонией, муж скончался в больнице. Где они заразились неизвестно

«Зашли на пять минут навестить сестру. Больше нигде не были»

С 1 апреля в селе Глинное школа находится на карантине. После того, как у одной из сотрудниц подтвердили наличие коронавируса, ее коллег отправили на самоизоляцию на две недели. Это подтвердила директор Людмила Осипович, с которой мы разговаривали через забор дома. По ее словам, все контакты первого уровня были проверены, и ни у кого в селе не обнаружили коронавирус. Но, тем не менее, до 14 апреля сотрудники, которые котнактировали с зараженной коллегой, остаются в самоизоляции.





«Здесь у нас все под контролем», - рассказали в сельском ФАПе. - Вот в журнале учет. Если кто-нибудь обратится с высокой температурой, я должна немедленно сообщить Докшицы ".





Аптека также находится в ФАПе. Есть и маски, и одноразовые перчатки.





В пятницу, когда корреспонденты Свободы прибыли в Глинную, находившийся на карантине муж женщины с COVID-19 вернулся домой. Он провел три дня в оздоровительном лагере в селе Витуничи, куда свозили тех, кто стал "контактом первого уровня" в Докшицком районе.





Петр Д. сказал, что до того, как его жене стало плохо, они навестили ее сестру в Докшицах. Нигде больше он или его жена в последнее время не были.





«Они уже были больны к тому времени. Шурин скрученный лежал с температурой. Но я просто вошел и вышел. А жена, может, пять минут с сетрой поговорила и мы уехали», - рассказал Петр.





Вскоре после этого заболела и его жена. Ее тошнило, и семья вызвала скорую помощь. В больнице Лидию Д. проверили на COVID-19, и тест дал положительный результат.





«Все задаются вопросом, где я заразилась»





Тем временем шурину Лидии в Докшицах стало хуже и их с женой госпитализировали. Обоим поставили двустороннюю пневмонию. Всю неделю в разных палатах Докшицкой больницы лежали три родственника. Но коронавирус был подтвержден только у Лидии.





«Все удивляются, откуда у меня эта инфекция, - говорит Лидия Д. по телефону. - У ваших, говорят, нет коронавируса. А вы откуда его взяли? Моя соседка по палате тоже не знает, где заразилась тем "кавидом".





9 апреля, спустя несколько дней, умер шурин женщины - Александр Ш. В последние дни он находился в реанимации на ИВЛ. И хотя официально в его анализах коронавирус не обнаружили, хоронили в закрытом гробу.







