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Объективно оценить обстановку и определить стратегию дальнейших действий. Доклад Президенту по эпидситуации в стране

13.04.2020 16:34 — Новости о Коронавирусе | БT  
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Источник материала: БT

Президент пригласил политическое руководство страны обсудить наиболее актуальные темы на совещании во Дворце Независимости. Конечно, начали с эпидемиологической обстановки, все присутствующие ситуацией владеют в самых мельчайших подробностях.

По поручению Президента работают и с врачами, и с местными властями, и прямо на местах в больницах

Впрочем, далеко не только о медицине шла сегодня речь. Интересовался Президент и ходом посевной кампании. Поднял на встрече Глава государства и вопрос предстоящих мероприятий, в частности, политических и военных. Александр Лукашенко еще раз напомнил:  ключевое - это люди, боремся за каждого. Нельзя забывать и про пациентов с другими диагнозами, они также требуют пристального внимания. Вне зависимости, есть коронавирус или нет,  лечить нужно всех. Александр Лукашенко призвал белорусов подходить ко всему взвешенно, в том числе к использованию средств индивидуальной защиты. И даже положительный тест на COVID-19  не приговор, ведь от самого вируса в стране не умер ни один человек, важно смотреть за своим здоровьем не только во время пандемии.

Объективно оценить обстановку и определить стратегию дальнейших действий. Доклад Президенту по эпидситуации в стране

Президент посетит производства защитных средств

На особом контроле  защита медперсонала: вопрос обеспеченности всем необходимым не должен стоять. Напомним, ранее Александр Лукашенко уже требовал наладить производство своих защитных костюмов и респираторов, а также решить вопрос с наличием в аптеках масок и антисептиков. Конкретные задачи поставлены перед белорусскими предприятиями. Объемы необходимо ежедневно наращивать, чтобы удовлетворять потребности как медучреждений, так и аптечной сферы. Президент анонсировал: в ближайшее время устроит рейд по отечественным производствам защитных средств.

Не оставили без внимания вопросы сроков амбулаторного лечения и самоизоляции 

На совещании были поставлены конкретные задачи по развитию в целом системы здравоохранения. Еще раз сверили и тактику действий по вопросам сдерживания распространения коронавируса. В целом по стране, сообщил профильный министр, происходит снижение заболеваемости респираторно-вирусными инфекциями.
Не оставили без внимания вопросы сроков амбулаторного лечения и самоизоляции. Здесь важно не заменять эти понятия. Лечить нужно столько, сколько необходимо, но без надобности направлять на длительное лечение в домашних условиях только из-за какой-то перестраховки не нужно. 

Подробности в "Панораме".

 
 
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Президент пригласил политическое руководство страны обсудить наиболее актуальные темы на совещании во Дворце Независимости. Конечно, начали с...
 
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