Источник материала: БT

По поручению Президента работают и с врачами, и с местными властями, и прямо на местах в больницах

Президент посетит производства защитных средств

Не оставили без внимания вопросы сроков амбулаторного лечения и самоизоляции

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Объективно оценить обстановку и определить стратегию дальнейших действий. Доклад Президенту по эпидситуации в стране Президент пригласил политическое руководство страны обсудить наиболее актуальные темы на совещании во Дворце Независимости. Конечно, начали с...

Президент пригласил политическое руководство страны обсудить наиболее актуальные темы на совещании во Дворце Независимости. Конечно, начали с эпидемиологической обстановки, все присутствующие ситуацией владеют в самых мельчайших подробностях.Впрочем, далеко не только о медицине шла сегодня речь. Интересовался Президент и ходом посевной кампании. Поднял на встрече Глава государства и вопрос предстоящих мероприятий, в частности, политических и военных.. Нельзя забывать и про пациентов с другими диагнозами, они также требуют пристального внимания. Вне зависимости, есть коронавирус или нет, лечить нужно всех. Александр Лукашенко призвал белорусов подходить ко всему взвешенно, в том числе к использованию средств индивидуальной защиты. И даже положительный тест на COVID-19 не приговор, ведь от самого вируса в стране не умер ни один человек, важно смотреть за своим здоровьем не только во время пандемии.На особом контроле защита медперсонала: вопрос обеспеченности всем необходимым не должен стоять. Напомним, ранее Александр Лукашенко уже требовал наладить производство своих защитных костюмов и респираторов, а также решить вопрос с наличием в аптеках масок и антисептиков. Конкретные задачи поставлены перед белорусскими предприятиями. Объемы необходимо ежедневно наращивать, чтобы удовлетворять потребности как медучреждений, так и аптечной сферы. Президент анонсировал: в ближайшее время устроит рейд по отечественным производствам защитных средств.. Еще раз сверили и тактику действий по вопросам сдерживания распространения коронавируса. В целом по стране, сообщил профильный министр, происходит снижение заболеваемости респираторно-вирусными инфекциями.Не оставили без внимания вопросы сроков амбулаторного лечения и самоизоляции. Здесь важно не заменять эти понятия. Лечить нужно столько, сколько необходимо, но без надобности направлять на длительное лечение в домашних условиях только из-за какой-то перестраховки не нужно.Подробности в