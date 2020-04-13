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Акция «Дом без насилия!» стартует в Беларуси 13 апреля

13.04.2020 — Новости о Коронавирусе | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

Вопросы профилактики правонарушений, совершаемых в сфере семейно-бытовых отношений, достаточно актуальны не только для нашей страны, но и для всего мирового сообщества.

 

Акция «Дом без насилия!» стартует в Беларуси 13 апреля

 

Проведенный анализ свидетельствует о том, что удельный вес таких преступлений на протяжении последних 5 лет не превышает 3%, тем не менее, в отдельных случаях их совершение влечет не только особо тяжкие последствия, но и поражает своей жестокостью.

Основными причинами возникновения в семьях конфликтных ситуаций являются злоупотребление спиртными напитками и вынужденное совместное проживание бывших супругов и иных лиц, между которыми установились давние неприязненные взаимоотношения.

С целью привлечения внимания широких слоев населения к проблемам насилия в семье, разъяснения гражданам необходимости содействия государственным органам в минимизации последствий правонарушений, совершаемых на этой почве, разъяснения и эффективного применения положений Закона Республики Беларусь от 4 января 2014 года «Об основах деятельности по профилактике правонарушений» с 13 по 24 апреля на территории республики проводится профилактическая акция «Дом без насилия!».

Ее цель — вовлечь широкие слои населения в оказание помощи и содействия государственным органам в решении проблем насилия в семье с применением к лицам асоциального поведения мер индивидуальной профилактики правонарушений.

В рамках проведения акции гражданам будет доводиться информация о возможностях государственных органов и общественных объединений в решении проблем насилия в семье, положения Закона Республики Беларусь от 4 января 2014 года «Об основах деятельности по профилактике правонарушений».

Планируется провести ряд других профилактических мероприятий, в том числе с оказанием юридической, психологической и другой необходимой помощи направленной на устранение причин их возникновения.

 

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